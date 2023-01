Virtus Bologna-Milano, Messina: “Ottima difesa, contento per i ragazzi”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Bologna: “E’ stata una buona partita, soprattutto in difesa abbiamo fatto le cose per bene, senza subire i loro lunghi nell’area dei tre secondi, credo sia importante aver condotto per tutta la partita anche con ampi margini. Abbiamo avuto tanti protagonisti diversi per tutta la gara. Ma ovviamente è solo una partita in una stagione lunghissima, c’è ancora tanto da fare. Sono contento per i ragazzi perché quando sembrava che tutto fosse contro di noi, quando perdevamo magari partite vinte, hanno continuato a lavorare, ci hanno creduto. Quando abbiamo battuto Monaco in rimonta ci siamo detti che poteva essere una svolta. Poi siamo cresciuti come fiducia, Billy Baron sta giocando come quel tiratore che è sempre stato, Luwawu-Cabarrot si sta rivelando un’aggiunta utile, Devon Hall ha preso in mano la squadra, Davies è migliorato tantissimo. E’ importante perché ci dà la possibilità di aspettare i giocatori che non ci sono. Ma ora andiamo al Pireo, che non è proprio il posto ideale per prolungare il momento favorevole, poi andiamo a Napoli e quindi a Berlino, ancora in trasferta. Questo per dire che resta tutto molto difficile. Ho vinto la gara numero 433, una in più di Alberto Bucci: ogni volta che vengo accostato a lui per me è un motivo di orgoglio”.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO