Virtus Bologna-Milano, Scariolo: “Bisogna voltare pagina e ritrovare la condizione”

Queste le dichiarazioni di coach Sergio Scariolo nel post partita della tredicesima giornata del campionato italiano, contro l’Armani Milano:

“Bisogna fare i complimenti all’Olimpia che ha giocato meglio gli accoppiamenti individuali in difesa e ha avuto anche, soprattutto nel secondo tempo, percentuali altissime nonostante gli avessimo concesso tiri difficili. Non avevamo la condizione fisica e atletica necessaria, con tanti ragazzi non al 100% ma che hanno comunque voluto provarci: ora bisogna voltare pagina e crescere sotto tuti i punti di vista. La continuità ha bisogno di più forze e più tenuta atletica, sono cose che sappiamo, ma le circostanze cambiano e dobbiamo tenerne conto. Ovviamente speravamo di restare di più all’interno della partita, ma abbiamo proprio difettato nella condizione atletica perchè ad alcuni giocatori sto letteralmente tirando il collo da tempo, in attesa che altri possano recuperare. Avevamo un differente livello atletico come ad esempio Ojeleye che era decisamente arrugginito: poteva valere la pena di farlo giocare o meno, ma era fermo d un mese con pochissimi allenamenti nelle gambe. Il lavoro individuale che possono fare per entrare in forma non è la stessa cosa del ritmo partita, ma un po’ di minuti li ha fatti e questo è positivo. Isaia? Non ha una data di rientro, ma non sarà brevissimo il suo rientro. Nonostante la sconfitta siamo in una ottima situazione su entrambi i fronti, considerando dove siamo e cosa siamo, tenendo conto anche il cosa abbiamo vissuto. Dopo una sconfitta dolorosa come questa sono deluso, chiaramente, ma è altrettanto vero che la continuità si dimostra con prestazioni di una squadra in salute e che mi permette di schierare giocatori che hanno la fisicità per questo livello, ma occorre una situazione atletica che in questo momento non abbiamo.”

