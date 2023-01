Virtus Bologna – Milano, Scariolo: “Concentrazione e pazienza, contando sul supporto dei nostri tifosi”

Virtus Segafredo Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano. Palla a due domani, lunedì 02 gennaio, ore 20.30 Segafredo Arena.

Diretta: Canale NOVE, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno

Arbitri: Manuel Mazzoni, Alessandro Martolini, Mark Bartoli

Biglietti disponibili online qui, in Casa Virtus (via dell’Arcoveggio 49/3) dalle 10 alle 13 e presso la biglietteria in piazza della Costituzione domani a partire dalle ore 18.00. I cancelli verranno aperti due ore prima dell’inizio della gara.

Alla vigilia della sfida con Milano, ha parlato coach Sergio Scariolo: “Quella contro Milano è sempre una partita estremamente difficile per l’altissimo livello dell’avversario. Sappiamo che è una partita speciale per i nostri tifosi che non mancheranno di venirci a sostenere con grande energia e grande presenza, così come hanno fatto sempre in tutte le partite di quest’anno. Dobbiamo essere pronti a difendere per tutti i 24 secondi del possesso, perché Milano è una squadra capace di usarli tutti e dovremo anche cercare di catturare la maggior parte dei rimbalzi difensivi. In attacco dovremo giocare con intelligenza, cercando di mettere la palla dove avremo vantaggio, limitando il numero di palleggi inutili e facendo circolare bene il pallone per trovare tiri ad alta percentuale, che contro una buona difesa come quella del nostro avversario non è facile. Dovremo dunque avere un alto livello di concentrazione e di pazienza.”

