Virtus Bologna – Napoli, Seravalli: “Vogliamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi”

Virtus Segafredo Bologna vs Gevi Napoli Basket. Palla a due domani, sabato 08 aprile, ore 20.00 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: BALDINI, PERCIAVALLE, MARZIALI.

Rientra tra i giocatori convocabili Marco Belinelli. Indisponibili Isaia Cordinier, Alessandro Pajola, Milos Teodosic, Awudu Abass.

Biglietti Online. Biglietteria in Piazza della Costituzione dalle ore 18.00 di domani, sabato 08 aprile. In occasione delle partite contro Napoli, Trento e Sassari sarà attiva la promozione in Gradinata Est che prevede la possibilità di acquistare un biglietto a € 14.50 (più prevendita) grazie alla collaborazione con “Bimbo Tu”. Una parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di macchinari e strumentazioni necessari ai reparti di pediatria degli ospedali bolognesi.

Le parole dell’Assistant Coach Alberto Seravalli alla vigilia della sfida con Napoli: “Affrontiamo Napoli, una squadra che nella prima giornata del girone d’andata ci mise in grande difficoltà: sotto di 20 punti fu necessario un grande sforzo di squadra sia offensivo che difensivo per recuperare la partita e conquistare la vittoria. E’ una squadra che arriva a Bologna con l’urgenza di conquistare i due punti e che fa della pericolosità negli 1v1 una dello loro armi principali; consapevoli quindi dei loro punti di forza dovremo fare una gara difensiva molto fisica, di grande coesione e di squadra così da limitarli, giocare con disciplina ed esecuzione in attacco per sfruttare i nostri punti di forza e trovare i tiri migliori. Vogliamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi, consolidare il primo posto in Campionato e riprendere il nostro cammino.”

Uff stampa Virtus Bologna