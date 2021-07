Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, dopo l’arrivo del nuovo head coach bianconero

Sergio Scariolo, è stata definita anche l’organizzazione del suo staff tecnico, questa la nuova

composizione:

gli assistenti Andrija Gavrilovic, vice allenatore delle V Nere tra il 2003 e il 2006, e Andrea Diana,

capo allenatore a Brescia dal 2014 al 2019. Due volti nuovi nello staff bianconero ma anche due

conferme. La prima è quella di Cristian Fedrigo, una presenza fissa nella Virtus dal 2008, la

seconda quella di Mattia Largo, ormai da diciotto stagioni con la V sul petto tra giovanili e prima

squadra.

Novità per quanto riguarda il preparatore atletico che sarà Matteo Panichi. Terminata la carriera da

giocatore (2 scudetti, di cui uno con la Virtus nella stagione 97/98), Matteo ha iniziato in maniera

altrettanto brillante quella da trainer. In Nazionale dal 2010, farà parte della spedizione olimpica

azzurra che partirà alla volta di Tokyo. Collaborerà con lui il confermato Emanuele Tibiletti, giunto

alla sua quarta stagione in bianconero.

