Virtus Bologna – Olimpia Milano, meno di 500mila spettatori e share in calo

Per il mondo della pallacanestro una partita come quella LBA tra Virtus Segafredo Bologna ed A|X Armani Exchange Olimpia Milano era un evento. Soprattutto perché in diretta nazionale su Raidue.

E allora il giorno dopo andiamo a guardare i dati Auditel, nonostante il cambio di canale nel momento decisivo della gara.

Hanno visto la partita su Raidue 466 mila spettatori, circa ventimila in più dello scorso anno. Lo share del 2.3%, tuttavia, è in calo rispetto alla gara di 365 giorni fa (era sul 3%).

Fonti: Davide Maggio e Ennio Terrasi Borghesan