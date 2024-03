Virtus Bologna – Olimpia Milano, Messina: “Sprecate molte occasioni per rientrare”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Bologna: “Voglio spendere due parole per ricordare Alberto Bucci. Ieri era il quinto anniversario della sua scomparsa. Un abbraccio alla famiglia, alla moglie e le figlie. La Virtus ha vinto con merito, ma vado via da Bologna con sensazioni positive perché non era facile, affaticati e senza Shields venire qui contro una squadra ovviamente preparata e forte. Abbiamo avuto momenti molto buoni e altri in cui siamo stati frettolosi, ma questo alle volte dipende da lucidità e creatività. Oggi Napier ha giocato la sua miglior partita in due anni contro la fisicità della Virtus nella capacità di crearsi spazi. Sono anche contento dei minuti di Caruso perché è vivace e mi pare possa darci dei minuti anche a questo livello. Loro sono una squadra forte e oggi hanno mosso la palla molto velocemente, ma voglio rivedere la partita perché ritengo che ci abbiano fatto molto male tirando da tre dopo un rimbalzo offensivo. E’ dura quando difendi bene per 20-22 secondi concedere il rimbalzo e poi difendere su quei tiri. A difesa schierata credo che con un po’ di freschezza li avremmo limitati soprattutto quando hanno penetrato. Non basta riavere Shields e avere di contro maggiore freschezza, bisogna lavorare e fare bene certe cose. Abbiamo avuto tante occasioni per tornare in partita ma ci è sempre mancato qualcosa, una palla persa, un rimbalzo concesso e non ci siamo avvicinati. Belinelli? Sono un tifoso, e proviamo tutte ma quando spara quelle sfuriate non puoi farci molto”.

Su Shields – “Ha avuto un problema al tendine d’Achille, forse un movimento in una delle entrate di venerdì. Non è nulla di grave o strutturale ma non era in grado di giocare. Speriamo possa farcela giovedì”.

Su Mirotic – “All’inizio aveva un’incidenza molto alta sulla nostra squadra, ora è un’incidenza media che dobbiamo alzare prima dei playoff. Ovviamente lo stiamo gestendo perché dopo i problemi che ha avuto non possiamo spremerlo troppo”.

Sul fattore campo – “Penso possa incidere di più degli altri anni perché anche la finale chiunque la giochi sarà su cinque gare invece che sette. C’è anche chi la pensa diversamente. Non saprei dire, ma la mia sensazione è che su una serie più corta influisca maggiormente”:

