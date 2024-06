Virtus Bologna – Olimpia Milano: per i bookmakers equilibrio assoluto

La stagione della pallacanestro arriva al suo atto conclusivo con la finale Playoff tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, l’una contro l’altra per il quarto anno consecutivo. Il derby d’Italia tra la squadra di Banchi e quella di Messina parte questa sera con l’appuntamento della Segafredo Arena. Quale dei due club è il candidato numero uno per la vittoria del campionato? Il confronto quote vincente Serie A Basket 2024 di Superscommesse non lascia spazio a dubbi: nessuna favorita, i bookmakers prevedono una finale super equilibrata con chance di vittoria per Virtus Bologna e Olimpia Milano che si equivalgono:



Vincente Serie A Basket 2024 Quota più alta nel confronto Superscommesse Virtus Bologna 1.90 Olimpia Milano 1.90

Francesca Capone