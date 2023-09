Virtus Bologna, presentate le divise di campionato ed EuroLeague 2023-24

La nuova stagione per la Virtus Segafredo Bologna è pronta a partire e già nei prossimi giorni, a Brescia, in occasione della Frecciarossa Supercoppa 2023, andrà in scena l’ennesima sfida con l’EA7 Emporio Armani Milano. Nella prima settimana di ottobre sono in programma l’esordio nella LBA Serie A in casa della Givova Scafati e poi la prima sfida di Eurolega contro i lituani dello Žalgiris Kaunas.

Tutti match che vedranno le V nere scendere in campo con i nuovi kit gara realizzati da Macron, che alla tradizione dei colori e all’eleganza del design uniscono un preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente perché realizzati in Eco Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata.

GAME SET 23-24 LBA

Il Game Set Campionato prevede una ‘Home’ nera con girocollo e sbracci con bordo grigio scuro, colore che caratterizza anche le due ampie bande verticali presenti sulla maglia, sia anteriormente che posteriormente, e con effetto sfumato verso l’alto. Bande che, concettualmente, rappresentano le celebri “due torri” di Bologna, la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda. Sui fianchi due fini linee verticali rosse delimitano un’ampia banda bianca all’interno della quale, in grigio chiaro, c’è la scritta Virtus, ripetuta. Il backneck è personalizzato con il logo e i colori della Virtus Segafredo Bologna insieme alla scritta IN ALTO STAT VIRTUS, accanto il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nella sede dello sponsor tecnico.

Sul petto, a destra e in bianco, il Macron Hero, a sinistra il logo della Virtus Segafredo Bologna, entrambi in stampa siliconata. Nel retrocollo esterno, in stampa sublimatica e in bianco, appare la scritta EST.1929, data di fondazione del club. I pantaloncini neri riprendono l’esatto layout della maglia con due ampie bande grigio scure verticali e sui fianchi le linee rosse con all’interno la banda bianca con la scritta Virtus, scritta che appare in bianco anche al centro del bordo superiore.

La versione ‘Away’ è bianca con girocollo e sbracci con bordo grigio chiaro. Anche in questo caso vengono riproposte le due ampie bande verticali, davanti e dietro, in colore grigio chiaro. Sui fianchi due fini righe verticali rosse e grigio chiaro fanno da cornice ad una banda nera all’interno della quale, in grigio, compare la scritta Virtus. Il backneck è personalizzato come nella Home e nel retrocollo, in nero, è stampata la scritta EST.1929. I pantaloncini bianchi ripropongono la grafica della maglia e la scritta Virtus al centro del bordo superiore è in nero.

GAME SET 23-24 EUROLEGA

Per quanto riguarda il Game Set Eurolega, la ‘Home’ nera e la ‘Away’ bianca sono caratterizzate da un elegante rigato verticale composto da coppie di linee (bianche nella versione nera, nere in quella bianca) con effetto sfumato verso l’alto. Il girocollo e gli sbracci sono in bianco come la banda presente sui fianchi della maglia. Sul petto, a destra in stampa siliconata, il logo del club e poco sotto il Macron Hero, mentre a sinistra è applicata la patch della Turkish Airlines Eurolegue. Nel retrocollo esterno è stampato il tricolore italiano. Nel retro della maglia, sul fondo, è presente invece la scritta BOLOGNA. Il backneck è personalizzato con il logo e i colori della Virtus Segafredo Bologna insieme alla scritta IN ALTO STAT VIRTUS, accanto il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’. I pantaloncini neri per la Home, bianchi per l’Away, seguono il layout grafico delle maglie con le coppie di linee verticali con colore a contrasto e con la scritta Virtus al centro del bordo superiore.

GAME SET 23-24 WOMEN

Presentati anche i kit gara della Virtus Segafredo Bologna femminile, sia per il campionato che per l’Eurolega. Il Game Set Campionato prevede una ‘Home’ completamente nera con scollo a V e sbracci bordati di bianco. Il backneck, come nella versione maschile, è personalizzato con logo, colori del club, la scritta IN ALTO STAT VIRTUS, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’. Sul petto, a destra, il Macron Hero, a sinistra il logo della Virtus Segafredo Bologna, entrambi in stampa siliconata. Nel retrocollo esterno è stampata in bianco la scritta EST.1929. I pantaloncini sono neri. La versione ‘Away’ è bianca con scollo e sbracci con fine riga nera e pantaloncini bianchi. Per quanto riguarda il Game Set Eurolega, le due maglie riprendono lo stesso layout delle maglie per il campionato con la differenza che sul petto, sopra il Macron Hero è presente il tricolore italiano e il logo del club bolognese è posto al centro. Più in basso, a centro maglia, campeggia la scritta VIRTUS, bianca nella versione nera, nera in quella bianca. Anche in questo caso nel retrocollo esterno è stampato l’anno di fondazione: EST.1929.

Tutte le maglie hanno una vestibilità Regular e sono realizzate con tessuto Eco-Micromesh e inserti in Eco Mesh che assicurano leggerezza e perfetta traspirabilità. Le nuove maglie sono in vendita a partire già da oggi e sono disponibili, insieme a tutti i capi della collezione realizzata da Macron per la Virtus Segafredo Bologna, presso i Macron Sports Hub di Bologna, in tutti i punti vendita autorizzati e nell’apposita sezione dedicata alle V nere sul sito macron.com.

virtus.it