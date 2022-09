Virtus Bologna, presentati Menalo e Camara

Gora Camara, che quest’estate è tornato alla Virtus Segafredo Bologna, ha parlato per la prima volta ai microfoni di Virtus TV: “Per me la Virtus significa molto perchè è il punto dove tutto è iniziato, sono tornato a casa. Sono contento di far parte di questa squadra e avere l’opportunità di giocare con dei campioni. Spero di crescere molto da tutti i punti di vista. Il ricordo della mia prima con la Virtus? Mi ricordo, era una partita a Lubiana e per me è stato esaltante entrare in campo così giovane, con la maglia di una società vincente. Un ricordo che terrò sempre con me. Questi primi giorni sono stati fantastici in allenamento: ci stiamo preparando bene. Ci sono dei giocatori che sanno già cosa succede in campo e quindi ti aiutano tanto sotto tanti punti di vista. Per me questa è una cosa positiva, quando hai dei compagni di squadra a cui basta un gesto.”

Leo Menalo ha parlato per la prima volta ai microfoni di Virtus TV: “I primi giorni sono andati molto bene, in una bella atmosfera. I compagni mi stanno aiutando e questo mi piace. La Virtus per me significa molto, perché dietro a questa società c’è una storia, qui ci sono stati giocatori forti. Cerco di prendere qualcosa da tutti i miei compagni di squadra, anche perchè quando li vedi in televisione non ti rendi conto di quanto siano forti poi dal vivo. Il mio obiettivo? Migliorare, diventare più forte ma soprattutto aiutare la squadra. Ho parlato con Teodosic, abbiamo parlato di vita ma anche in campo mi ha già dato indicazioni su come muovermi e cosa fare. Ma in generale tutti mi stanno dando una mano e lo apprezzo molto.”

