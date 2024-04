Virtus Bologna-Reggio Emilia, Banchi: “Vogliamo giocare il nostro piano partita”

By

Virtus Segafredo Bologna vs UNAHOTELS Reggio Emilia, domani lunedì 22 aprile ore 20.30 – Segafredo Arena

Arbitri: L. BALDINI, G. GIOVANNETTI, A. BARTOLOMEO

Diretta: DAZN e Radio Nettuno Bologna Uno

Indisponibili: Devontae Cacok

Biglietti disponibili cliccando qui

Così ha parlato coach Banchi: “La gara contro la Reggiana sarà l’ennesima occasione dove dimostrare la nostra capacità di rigenerare energie psicofisiche dopo un lungo ed impegnativo cammino europeo e riuscire a tenere testa ad un avversario capace di batterci nei due precedenti incontri mostrando una struttura solida ulteriormente rafforzata dal recente innesto. Dovremo prepararci ad una gara dura, contro un avversario che lotta per posizioni nobili della griglia playoff, mettendo in campo 40′ di grande intensità per riuscire ad imporre il nostro piano partita.”

virtus.it