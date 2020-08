Virtus Bologna – Reggio Emilia, Djordjevic: “Ci auguriamo di vedere i nostri tifosi, che ci danno supporto e mettono l’anima in ogni partita”

Queste le parole di Coach Djordjevic alla vigilia della sfida con Reggio Emilia, in programma domani sera alle 20.45 al Paladozza.

“In questa seconda giornata di Supercoppa ci auguriamo di vedere i nostri tifosi sugli spalti. I tifosi che ci danno supporto e mettono l’anima in ogni partita. Contiamo molto su di loro anche in virtù di quel legame che si è creato lo scorso anno, per la squadra e per tutti noi è importante sentire il loro affetto e la loro vicinanza. Tornando al campo, l’obiettivo principale è portare tutti i giocatori allo stesso livello fisico. Alcuni giocatori stranieri hanno trascorso più periodi di quarantena non riuscendo ad allenarsi con continuità, per questo motivo sono più indietro. A poco a poco stiamo aumentando il numero di informazioni legate al nostro sistema di gioco, cercando di vincere ogni partita. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo lavorare tanto, tenendo bene a mente ciò che è davvero importante per noi: come dicono gli americani “prima di sprintare bisogna camminare”, con umiltà e pazienza dobbiamo capire in quale fase della nostra costruzione siamo.”

Ufficio Stampa Virtus Bologna