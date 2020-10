Virtus Bologna-Reggio Emilia, Martino : “serve tanta difesa e concentrazione “

Queste le parole con cui l’allenatore della UNAHOTELS Reggio Emilia Antimo Martino ha presentato la sfida: “Andiamo ad affrontare una delle trasferte più difficili del campionato – ha esordito il coach biancorosso – contro una squadra che conosciamo benissimo e che, al di là della gara contro Cremona, è in crescita partita dopo partita, parallelamente al miglioramento dei suoi giocatori di riferimento. Sarà imprescindibile per noi mettere in campo una difesa fatta di energia e tanta concentrazione, così come una migliore gestione dei possessi. Elementi che fanno parte del nostro percorso, in un inizio di campionato che sapevamo molto ostico, ma che ci sta aiutando a conoscerci e capire dove dobbiamo migliorare”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana