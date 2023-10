Virtus Bologna – Sassari, “Questa gara sarà anche un test per staff, giocatori e pubblico”

By

Virtus Segafredo Bologna vs Banco di Sardegna Sassari. Palla a due domani, domenica 22 ottobre, ore 20.00 Paladozza (Bologna).

Diretta DAZN e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: MAZZONI M. – GRIGIONI V. – VALLERIANI D.

Indisponibili: Achille Polonara.

Biglietti disponibili qui. La biglietteria di Via Graziano presso il Paladozza sarà aperta domani, domenica 22 ottobre, dalle ore 18.00.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della sfida con Sassari: “La partita con Sassari arriva a conclusione di una settimana estremamente impegnativa e probante che vogliamo concludere con una prestazione in sintonia alle nostre ultime uscite. La Dinamo può contare su giocatori di indubbio talento che, orchestrati dall’ esperta guida tecnica di Coach Piero Bucchi, hanno le potenzialità per competere contro ogni avversario. Questa gara sarà anche un test per staff, giocatori e pubblico perché si dimostri la capacità di saper affrontare ogni impegno, seppur ravvicinato, con l’adeguato livello di energia e qualità”.

