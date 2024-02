Virtus Bologna – Scafati, coach Banchi: “Determinati a ritrovare equilibrio e coesione”

Virtus Segafredo Bologna vs Givova Scafati Basket. Palla a due domani, domenica 11 febbraio ore 19.00 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: DAZN, Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: C. PATERNICO’ – C. BORGO – A. BARTOLOMEO.

Indisponibili: Devontae Cacok.

Biglietti online. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, domenica 11 febbraio, dalle ore 17.00.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della gara: “Scafati si sta rivelando come una delle squadre più consistenti di questo Campionato, cui va riconosciuto il merito di aver mantenuto una solida organizzazione a dispetto dei cambiamenti. Arriveranno a Bologna molti ex, certamente animati dal desiderio di ben figurare e confermare la brillante stagione fin qui disputata, a cominciare da coach Boniciolli, bravissimo fin dal suo arrivo ad impattare la squadra, mettendo a disposizione tutto il suo arsenale di esperienza e conoscenza cestistica. Torneremo in campo a poche ore dalla bruciante sconfitta contro Monaco, determinati a ritrovare equilibrio e coesione in una sfida che ci obbligherà a produrre un’altra prestazione di qualità”.

