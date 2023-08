Virtus Bologna, Smith: “Sono convinto che sarà una bella stagione”

Dopo le ottime prove con la Nazionale croata Jaleen Smith è già a lavoro alla palestra Porelli insieme ai suoi nuovi compagni di squadra: “È molto bello avere tutto vicino, in un unico posto. Abbiamo la palestra e proprio di fianco la sala ristoro, è diverso ma ne sto già approfittando. Ho incontrato i ragazzi, sono tutti fantastici, abbiamo una bella squadra e sono convinto che sarà una bella stagione. Negli ultimi anni c’è sempre stato interesse ma non abbiamo mai raggiunto un accordo. Ora sono qui, quando sono arrivato tutti erano davvero contenti e anche io lo sono. È la mia prima volta in Italia ed essere a Bologna è veramente speciale. Le prime sensazioni? È stato il mio primo allenamento a porte aperte, c’erano tantissimi tifosi e il supporto della città è davvero forte. Quando sono stato in centro ho visto che la città non è grandissima ma tutto è vicino. Anche in Germania vivevo in una piccola città ma non c’era tanto, ma qui c’è tutto quello che serve. Mi piace tanto Bologna. Obiettivi? Mi piacerebbe migliorare il mio gioco in generale. Coach Scariolo mi aiuterà sicuramente, è uno dei migliori coach d’Europa. Per quanto riguarda la stagione l’obiettivo è vincere più partite possibili, non ho obiettivi come singolo perché vorrei raggiungerne tanti come squadra e provare a vincere il più possibile durante la stagione.”

