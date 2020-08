Virtus Bologna, tamponi al gruppo squadra con esito negativo. Isolato il soggetto positivo

Virtus Segafredo Bologna comunica che il gruppo squadra si è prontamente sottoposto a nuovi tamponi, che hanno dato tutti esito negativo.

A seguito di quanto sopra, la squadra ha svolto oggi regolare allenamento, in preparazione alla partenza per il ritiro di Folgaria, fissata per la mattina di venerdì 14 agosto.

Il soggetto interessato dalla bassa positività segue quanto previsto dal protocollo della sanità pubblica.

FONTE: Ufficio Stampa e Comunicazione Virtus Pallacanestro Bologna