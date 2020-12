Virtus Bologna, torna Djordjevic e torna Markovic: multato il giocatore

La Virtus Segafredo Bologna riabbraccia il suo allenatore e anche il suo giocatore Stefan Markovic. Dopo 24 ore allucinanti, la società bianconera ha deciso di non tagliare Markovic ma di multarlo solamente. Il play/guardia serbo aveva già le valigie in mano, ma con il ritorno di Djordjevic in panchina ha deciso di restare alla Virtus Segafredo Bologna. È ora in corso l’allenamento in vista della sfida di EuroCup domani contro AS Monaco.

Lo ha annunciato il DS Luca Baraldi durante il discorso di re-insediamento del coach.