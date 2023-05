Virtus Bologna – Tortona: la presentazione di gara 1 di semifinale con coach Ramondino

Sul tipo di gara che la Bertram dovrà disputare, in relazione al valore dell’avversario, coach Marco Ramondino commenta così: “Bisognerà fare una prestazione al massimo delle possibilità e del potenziale sotto tutti i punti di vista – approccio, durezza, qualità del gioco, contenuti tecnico-tattici e flessibilità – perché non possiamo pensare di avere una sola faccia e una sola strategia contro una formazione che ha diverse soluzioni di gioco, assetti e quintetti sia in difesa che in attacco”.

Su Gara 1 di semifinale, il capo allenatore bianconero ha aggiunto: “Sarà molto importante approcciare bene la serie, con la fiducia che dovremo migliorare e crescere gara dopo gara come accaduto contro Trento. È anche vero che non siamo la squadra con il fattore campo, per cui il giudizio su gara 1 non può essere definitivo né in caso di esito positivo né di esito negativo”.

Bertram Derthona comunica che, ad eccezione di Grant Basile, tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.

