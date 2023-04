Virtus Bologna – Trento, Diana: “L’obiettivo sarà anche quello di inserire piano piano i giocatori che stanno uscendo da infortuni”

Virtus Segafredo Bologna vs Dolomiti Energia Trentino. Palla a due domani, domenica 16 aprile, ore 19.00 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: LO GUZZO C. – GONELLA E. – PEPPONI G.

Rientrano tra i giocatori convocabili Alessandro Pajola e Milos Teodosic. Non sarà della partita Mam Jaiteh per un affaticamento muscolare.

Indisponibili: Isaia Cordinier, Nico Mannion, Awudu Abass.

Biglietti online. Biglietteria in Piazza della Costituzione dalle ore 17.00 di domani, domenica 16 aprile. In occasione delle partite contro Trento e Sassari sarà attiva la promozione in Gradinata Est che prevede la possibilità di acquistare un biglietto a € 14.50 (più prevendita) grazie alla collaborazione con “Bimbo Tu”. Una parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di macchinari e strumentazioni necessari ai reparti di pediatria degli ospedali bolognesi.

Le parole dell’Assistant Coach Andrea Diana alla vigilia della sfida con Trento: “Affrontiamo una squadra molto fisica e con lunghi dinamici, il nostro obiettivo sarà quello di limitare le palle perse ed avere cura della palla nei nostri possessi offensivi, evitando intercetti e corse in contropiede e pareggiare il loro livello di energia. Sono in grado di attaccare l’area, sia con gli esterni con penetrazioni, sia con tanti giocatori abili nella posizione di post basso, proteggere l’area sarà un nostro obiettivo principale anche per avere il controllo dei rimbalzi. In attacco dovremo avere grande condivisione della palla, giocare insieme, attaccare i vantaggi, essere bravi ad attaccare dove c’è la possibilità di farlo nel migliore dei modi. Altro obiettivo importante della gara sarà quello di riprendere ritmo, inserire piano piano i giocatori che stanno uscendo da infortuni e sono pronti per rientrare e riavere partita dopo partita il roster a completa disposizione”.

virtus.it