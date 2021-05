Ecco le dichiarazioni di Nicola Akele, ala TVB, per questo debutto della squadra: “La pausa lunga tra la fine della regular season, per noi chiusa in anticipo per il turno di riposo, e i play off ci ha giovato sicuramente, visto che abbiamo potuto recuperare le energie e mettere a posto la condizione fisica di alcuni giocatori, adesso siamo pronti e c’è grande attesa in squadra. Sarà come iniziare un nuovo torneo visto che tutto quello che è stato fatto finora si azzera e ripartiamo con tanto entusiasmo. E’ la prima volta per il nostro club ai play off e tanti di noi, quasi tutti, sono alla prima esperienza nella post season di Serie A, la motivazione è molto alta e non vediamo l’ora di scendere in campo per giocarci tutte le nostre carte. Non siamo favoriti, è vero, l’avversaria è una corazzata piena di esperienza e talento, ma noi potremo giocare forse un po’ più “leggeri” , ora che con tanto impegno siamo arrivati a misurarci sul palcoscenico più prestigioso vogliamo giocarci tutte le nostre chances. Ci vorrà tanto entusiasmo, tanto impegno difensivo e sarà obbligatorio restare sempre compatti, giocare di squadra, se ognuno dà il suo contributo possiamo dire la nostra anche con una big come Bologna.

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.