Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia, la sala stampa, le parole di coach Martino

Coach Martino : Sono sincero, sono dispiaciuto per l’esito finale della gara perché avevamo creato i presupposti per vincerla. E’ stata decisa solo nel finale da alcuni episodi, comunque devo essere contento per quello fatto dai miei ragazzi che ancora una volta non al completo contro una squadra con un roster più profondo ma soprattutto per differenza di taglia sono rimasti in partita ed hanno lottato su ogni pallone. Abbiamo fatto buone cose ma anche cose da rivedere ma l’approccio è stato ottimo e questo è positivo, per la prossima gara speriamo di aggiungere qualche altro giocatore perché ripeto il nostro obbiettivo resta l’inizio del campionato.