Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia, Martino: “Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di sabato”

Queste le parole di coach Antimo Martino alla vigilia del match: “Torniamo in campo stimolati dalla sfida contro una squadra di alto livello europeo, che presenterà tante difficoltà considerando talento, profondità e fisicità del loro roster. Affronteremo questa partita con lo stesso organico di sabato, continuando a dare spazio ai nostri giovani. Non vogliamo modificare la programmazione e l’inserimento dei nuovi arrivati, che avverrà in modo graduale seguendo i programmi di condizionamento. L’importante, al di là degli aspetti tecnico-tattici, è vedere lo stesso atteggiamento, la personalità, la voglia di lottare e di giocare insieme che abbiamo mostrato sabato contro la Fortitudo. Siamo curiosi di vedere quello che saremo in grado di fare davanti ad un test così duro”.