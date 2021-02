Virtus Bologna – Varese, parla De Nicolao: “Se vogliamo vincere dobbiamo mettere tutto e di più in campo”

«Non è stato facile per noi giocare così tante partite ravvicinate, in particolare dopo lo stop forzato causato dal focolaio Covid che ci ha colpito; non abbiamo avuto tempo di rimetterci in forma e di allenarci in gruppo a dovere. Ciò nonostante, in campo, abbiamo sempre dato il massimo. La pausa delle nazionali è arrivata, quindi, al momento giusto perché ci ha permesso di recuperare le energie in vista delle prossime partite che non vediamo l’ora di disputare, a cominciare da quella di domani. La Virtus Bologna è un’ottima squadra costruita per arrivare fino in fondo; ha un roster lungo e di tutto rispetto composto da giocatori di talento ed esperienza. Se vogliamo vincere dobbiamo mettere tutto e di più in campo, attenendoci al game-plan che abbiamo preparato bene durante la settimana; dobbiamo provare a limitare determinati aspetti del loro gioco pressandoli e facendo valere la nostra fisicità. Mi dispiace per la partenza di Jakovičs, con il quale avevo stretto un forte legame di amicizia, ma la sua partenza ci permette di avere più rotazioni nel reparto lunghi, aspetto che ci può aiutare molto sia fisicamente sia da un punto di vista dei rimbalzi».

Ufficio Stampa Pallacanestro Varese