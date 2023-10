Virtus Bologna – Zalgiris: le parole di Belinelli e Banchi

Virtus Segafredo Bologna vs Zalgiris Kaunas. Palla a due domani, giovedì 05 ottobre ore 20.30, Paladozza (Bologna).

Arbitri: MATEJ BOLTAUZER, ANNE PANTHER, SERGIO SILVA.

Diretta Sky Sport, DAZN, Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.

Biglietti disponibili qui.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della prima gara europea: “Giochiamo contro una squadra che ha mantenuto 9/12 del suo roster, lo stesso allenatore, è un sistema rodato che durante l’estate ha modo di affinare con la nazionale. È una squadra che si conosce molto bene, ma soprattutto vedendo il percorso che ha avuto dall’arrivo di questo allenatore e il numero di vittorie che ha conquistato si capisce che sarà un esordio complesso. Cerchiamo di superarlo attraverso l’eccitazione di questo esordio casalingo, speriamo sia una bella serata. L’avversario impone la miglior pallacanestro possibile, uno sforzo non solo dal punto di vista fisico ma anche tecnico/tattico, è una squadra già pronta che ha tante armi a disposizione. Lo abbiamo visto in pre campionato nelle due partite che ha fatto, soprattutto quelle con Olympiacos e Stella Rossa, sono pronti alla pallacanestro di alto livello.”

Su Dobric: “Dobric sta abbastanza bene, sembra in una fase di rientro e di recupero. Deve acquisire non tanto condizione, viene da un Mondiale da protagonista, ma conoscenza dei compagni. Lui più di ogni altro ha bisogno di capire con chi è e con chi sta giocando. Vediamo domani, sta abbastanza bene, si è mosso con grande sicurezza e penso che lo staff abbia fatto un lavoro egregio.”

Sui primi giorni di lavoro: “Impegnativi, ci sono tante cose da fare e devi cercare di mantenere equilibrio perché tutti avremmo la fretta di fare ciò che serve a questa squadra per alzare il proprio livello. A poche ore dall’inizio dell’Eurolega ti sembra di non essere mai pronto, come prima della Supercoppa o della partita contro Scafati, siamo solo all’inizio e l’inizio è subito uno di quelli da far tremare i polsi. Spero che riusciremo a competere e a mostrare il volto che fino ad oggi ci ha contraddistinto, senza farci trascinare dall’emozione dell’esordio che sicuramente si porterà in dote una parte di stress. Il pubblico ci aiuterà, loro dovranno capire che questa è una cornice ideale per giocare come squadra e non come individualità.”

Sull’importanza di Smits per la squadra avversaria: “La sua versatilità è importante dal punto di vista tecnico, credo che in un gruppo come il loro sia importante anche da un punto di vista emotivo perché la sua esperienza fin dalla scorsa stagione è stata determinante per dare solidità al gruppo. Se scendiamo ad analizzare la parte tecnica sai che la sua versatilità nel potersi spostare tra il ruolo di ala forte e centro gli permette di avere sia offensivamente che difensivamente tante armi. Giocatore importante, le cui caratteristiche consentono alla squadra di avere tante frecce a disposizione.”

Sull’arrivo di Lassi Tuovi nel coaching staff della Virtus: “Porta in dote la sua conoscenza, nonostante la giovane età è un allenatore che ha accumulato grande esperienza sia nel ruolo di vice allenatore che di capo allenatore. Oggi ricopre un incarico prestigiosissimo che è quello di Commissario Tecnico della sua Nazionale, immaginatevi per un ragazzo di 34 anni avere un ruolo di questo tipo cosa possa aver significato quando in organico hai giocatori del calibro di Markkanen o dell’esperienza di Koponen prima e Salin adesso. È un uomo di basket che ha una visione, ho avuto modo di constatarlo subentrandogli a Strasburgo quanto di buono ha fatto in quella realtà per cercare di orientarla e di caratterizzarla dal punto di vista tecnico/tattico e dell’organizzazione. È a capo di uno staff molto ricco, abbiamo tanti giovani allenatori molto promettenti. Averlo qui da anche a loro la garanzia di poter continuare questa crescita, se prima c’era un chiaro punto di riferimento in Scariolo adesso con me non siamo agli stessi standard e ho chiesto rinforzi. Lassi è qui per aiutarmi e contribuire a dare influsso a uno staff tecnico che ha le caratteristiche per far bene.”

Le dichiarazioni del capitano Marco Belinelli alla vigilia della sfida: “È importante affrontare tutte le partite con la voglia e con una mentalità vincente, l’Eurolega è un campionato molto difficile, siamo una buona squadra, è giusto affrontare fin da subito le partite con una mentalità positiva. Quest’anno abbiamo più esperienza dell’anno scorso sommando tutti i giocatori, può essere sicuramente una cosa favorevole. Noi dobbiamo cercare di giocare la nostra pallacanestro, un po’ diversa dall’anno scorso ma è un gioco di squadra, è importante che tutti tocchino la palla, diano un contributo in difesa e cerchino di andare a rimbalzo per creare seconde possibilità. Cercheremo di fare il nostro meglio. Sicuramente abbiamo più esperienza dell’anno scorso, questa è una cosa importante, però non dobbiamo fare previsioni ma giocare una partita alla volta.

“Noi pensiamo alla partita di domani contro una squadra forte e preparata, ma questo è il livello, in Eurolega tutte le partite sono toste sia dal punto di vista fisico che atletico. Abbiamo preparato bene la partita e cercheremo di essere pronti, sappiamo che è la prima partita in casa, avremo il palazzo pieno e vogliamo fare bene, ma è giusto stare sempre con i piedi per terra e cercare di dare il nostro meglio. Abbiamo guardato gli avversari, sono rimasti 9 giocatori su 12 rispetto allo scorso anno e sappiamo qual è il loro stile di gioco, molto fisico, sanno attaccare bene. Sarà sicuramente una partita tosta, ma come ho detto prima tutte le partite di Eurolega contano, tutti i possessi sono importanti. Sta a noi giocare di squadra e dare subito un’ottima impronta alla partita.”

Su quella che potrebbe essere la caratteristica della nuova squadra: “È ancora presto per dirlo. Abbiamo giocato la Supercoppa, è stato importante portarla a casa perché è sempre meglio partire con il piede giusto. Abbiamo giocato una partita abbastanza buona a Scafati, che è un campo complicato per il campionato italiano. La cosa positiva che vedo è che abbiamo ancora tante cose da migliorare sia in attacco che in difesa, ci sono i presupposti per fare qualcosa di positivo. Ci sarà un bel gruppo e un bel gioco di squadra, è questo che deve venire fuori, dobbiamo essere tutti pronti. Domani giochiamo in casa, è importante affrontare la partita subito pronti da un punto di vista fisico. Sappiamo tutti le differenze tra il campionato italiano e l’Eurolega, è un gioco molto più fisico. Dovremo essere pronti fin dall’inizio, avere un buon impatto fisico.”

virtus.it