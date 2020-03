Virtus-Reggio Emilia, Buscaglia : “Sfida difficile ma non impossibile”

Il tecnico biancorosso Maurizio Buscaglia ha presentato così la sfida contro il club felsineo: “Riprendiamo il nostro cammino sul campo della prima in classifica, reduce da un’ottima partita in Eurocup che l’ha portata alla qualificazione ai Quarti di Finale. Il valore della Virtus è ben noto e la stagione che sta facendo è di altissimo livello. Al di là delle difficoltà che presenterà la sfida, dobbiamo non solo cercare di riprendere il prima possibile il nostro ritmo di gioco, ma anche migliorare le risposte tecniche e caratteriali sul campo rispetto a quando abbiamo fatto vedere prima della pausa”.

“Inizia con questa sfida – conclude Buscaglia – un periodo in cui giocheremo tante partite in poco tempo e dovremo cercare di fare del nostro meglio per fare un passo in avanti. Abbiamo lavorato senza sosta anche durante tutto il “break” e siamo motivati nell’entrare in questa parte finale di stagione”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana