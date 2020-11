Virtus Roma, altro sciopero: saltato l’allenamento di ieri

La Virtus Roma è ancora in attesa della nuova proprietà e, nel frattempo, i giocatori scioperano ancora.

Dopo la decisione di non giocare la prima azione contro la Germani Brescia, i giocatori della Virtus Roma non si sono allenati ieri, come anticipato da Sportando. Lamentano ancora la mancanza di stipendi dall’inizio della stagione.

Sembrava ci fossero due cordate interessate a rilevare la proprietà, ma ultimamente le cose sembrano essersi appiattite di nuovo. La situazione in casa Virtus Roma non sembra per nulla buona.