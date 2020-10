Virtus Roma, costi di gestione Palasport elevati: contro Pesaro 100 biglietti a 50€

La Virtus Roma comunica che, dopo due gare disputate a porte chiuse, unica squadra in Seria A oltre alla Victoria Libertas Pesaro ad aver giocato in tali condizioni, dalle ore 16:00 di oggi giovedì 22 ottobre verranno messi in vendita 100 biglietti per la gara di domenica 25 ottobre, ore 18:00, con la Carpegna Prosciutto Pesaro presso il Palazzo dello Sport dell’Eur.

Ad oggi non è dato sapere se la Regione Lazio permetterà la vendita di ulteriori biglietti.

Visto l’esiguo numero di accessi consentiti e la necessità di far fronte a pesanti esigenze organizzative, saranno aperti solo i settori di tribuna centrale A12 e A13 con un prezzo unico di € 50 a causa anche degli elevati costi da sostenere per lo svolgimento della gara.

Sarà garantito il distanziamento sociale ed il rispetto di tutte le normative COVID vigenti.

La prevendita sarà effettuata esclusivamente online tramite la sezione sport del sito ufficiale TicketOne, come da disposizioni regionali atte a evitare l’assembramento nei punti vendita. Non sarà quindi attivo il botteghino presso il Palazzo dello Sport nel giorno della gara.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e, a causa delle rigide disposizioni sanitarie, al momento dell’acquisto sarà necessario indicare nome cognome e un recapito telefonico di chi assisterà alla sfida.

All’ingresso al Palazzo dello Sport sarà necessario presentare insieme al tagliando un documento di identità valido al personale di sicurezza e il modulo di autocertificazione compilato (in cartaceo) sul sito TicketOne al momento dell’acquisto.

Vista l’impossibilità di aprire la biglietteria, e la situazione contingente, non saranno concesse agevolazioni per tessere CONI, FIP e SIAE.

–

Ufficio stampa Virtus Roma