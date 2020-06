Virtus Roma, smentite le notizie apparse sul Corriere

La Pallacanestro Virtus Roma in merito ad alcune notizie apparse questa mattina sul Corriere dello Sport, puntualizza che le stesse sono prive di ogni fondamento.

Anche in passato la stessa testata ha fornito sull’argomento informazioni non esatte. Alcuna trattativa è realmente iniziata e nessuna richiesta economica è stata mai avanzata da parte del club e del suo azionista di maggioranza.

La proprietà continua a lavorare per cercare di dare un futuro alla Società, in un momento delicato per lo sport e per il paese tutto.

–

Uff stampa Virtus Roma