Virtus Segafredo Bologna-Gevi Napoli Basket, Pancotto: “Rispetto e motivazione”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la venticinquesima giornata del Campionato di Serie A, la Virtus Segafredo Bologna.

La gara di disputerà alla Segafredo Arena di Bologna , con inizio fissato alle ore 20,00.

La squadra di Coach Pancotto, dopo la sconfitta in volata contro la Germani Brescia, è attesa dalla durissima sfida contro i Vicecampioni D’Italia della Virtus Segafredo Bologna, prima in classifica con 38 punti. La formazione di Coach Scariolo, tra le corazzate del Campionato, è reduce dalla sconfitta di Trieste, arrivata dopo sette vittorie consecutive in serie A, e dalla partita persa in Eurolega contro Valencia, nel penultimo turno della massima competizione continentale.

Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 2 ottobre, prima giornata del campionato, la Virtus si impose per 89-77, al termine di una partita condotta dagli azzurri per tre quarti prima di subire la rimonta ospite nel finale.

Arbitreranno l’incontro Lorenzo Baldini (Firenze), Alessandro Perciavalle (Torino), Silvia Marziali (Roma).

Dichiarazione Pancotto

” Ci prepariamo ad affrontare la prima della classe : rispetto e motivazione. Le difficoltà che troveremo in campo sono evidenti ed inevitabili, e come tali vanno affrontate. Scariolo è un top coach. La struttura organizzativa è da Eurolega. Il roster vanta tanti giocatori ognuno con talento in ogni ruolo. Giocano un basket di alto livello, efficace e solido in ogni settore, protagonisti che sanno creare vantaggi, e colpirti in ogni ruolo. Consapevoli di tutto ciò dovremo dare risposte sia con i singoli, che di squadra, in ogni parte del campo, comunque usando il nostro sistema è correggendo in corso di gara, eventuali errori. Non possiamo e non dobbiamo lasciare niente di intentato, dimostrando di essere vivi lottando su ogni pallone. “

La gara tra Virtus Bologna e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET