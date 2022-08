Vitali si presenta: “Io a Reggio Emilia per un progetto ambizioso”

E’ stato presentato questa sera nella sede della Pallacanestro Reggiana il neo acquisto Michele Vitali, arrivato a Reggio dopo un non felice esperienza in quel di Venezia. A presentarolo c’èra il direttore sportivo Filippo Barozzi che ha così presentato il giocatore.

“ 2+1 questi sono i numeri con cui voglio iniziare la presentazione di Michele, ovvero è il contratto con cui abbiamo firmato il giocatore e che con questa operazione vogliamo dare la tranquillità di poter costrure qualcosa di importante insieme.

Con la sua firma vogliamo alzare la base italiana all’interno della squadra, che sempre stata uma prerogativa della Pallacanestro Reggiana.

Son convinto che porterà esperienza e personalità all’interno della squadra che stiamo scostruendo, il fatto che arrivi da una non felice esperienza gli darà ancora più motivazioni per riscattarsi.”

La palla e poi passato al bolognese Vitali il quale ha dichiarato :” Ho sposato il progetto Reggio Emilia perché credo che ci sia l’ambizione di costruire qualcosa di importante. L’ incontro con Menetti e con la società sono stati molto importanti per la mia scelta di venire qua. Sono molto felice di essere a Reggio e non vedo l’ora di cominciare per rimettermi in gioco e di ripagare la fiducia che la società ha nei miei confronti e cercare di raggiungere assieme i miei compagni gli obbiettivi in Italia ed in Europa”.