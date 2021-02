VL Pesaro, Repesa positivo al Covid: “No so dove posso averlo preso”

Come riportato dalle colonne de Il Resto del Carlino di Pesaro è coach Jasmin Repesa il caso di positività al Covid per la VL Pesaro.

Il coach si trova quindi in isolamento, con febbre e tosse riferisce il quotidiano. “Spero di uscire presto da questa situazione. Mi sono accorto che non andava bene perché prima della febbre mi è venuto un herpes in un labbro.”

“Sicuramente ero stanco perché dopo le tre partite di coppa Italia ho preso la macchina e sono andato a Zagabria: ho guidato per una decina di ore. Poi ho girato. Sono stato molte ore alla guida

ed ero un po’ debilitato.”

Repesa non riesce a capacitarsi di come possa aver contratto il virus: “Dove l’ho preso onestamente non lo so, anche perché non ho incontrato nessuno”.

Ora è costretto a “guidare” la sua Pesaro da casa dopo lo stress della Coppa Italia che probabilmente ha contribuito ad indebolirlo.