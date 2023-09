“WE ARE ONE”: al via la campagna abbonamenti della Unahotels Reggio Emilia

Con questo slogan è stata presentata quest’oggi la campagna abbonamenti della Pallacanestro reggiana per la stagione 2023/24, come ormai da tradizione la location scelta è stata quella del Circolo Tennis Reggio Emilia.

A fare gli onori di casa è stato il vice presidente delo circolo Massimiliano Iori che ha dato il benvenuto alla Pallacanestro Reggiana che si appresta a vivere il 12° anno di serie A consecutiva, grazie anche alla salvezza ottenuta lo scorso anno che ha permesso a Coldebella e Priftis di costruire un rosters che si spera dia buone soddisfazioni.

E’ poi toccato a l General Maneger Claudio Coldebella presentare la campagna abbonamenti : “Per una società l’evento è molto importante, noi vogliamo stare vicino ai nostri tifosi e speriamo che anche loro siano vicini alla squadra. Avere un PalaBigi pieno è molto importante anche per creare quel tutt’uno che spesso è vinvente.

Ringrazio la società che ci ha permesso di portare a Reggio giocatori che oltre a essere buoni giocatori sono anche ottime persone e ciò è molto importante.”

Infine ha concluso il suo intervento dando un piccolo anticipo della partita del 13 settembre quando la Unahotels affronterà in amichevole il contro il KRKA Novo Mesto, sarà il 1° trofeo Spor Valley in collaborazione con la regione Emilia Romagna, dove una parte dell’incasso sarà devoluto alla romagna per la ricostruzione dopo l’alluvione.

Il direttore sportivo Barozzi si è invece soffermato su un nuovo progetto chiamato “SALESFORCE” che in collaborazione con POLO DIGITALE, vuole creare una banca dati dei propri tifosi per poi farlo incontrare con gli sponsor per offrire offerte, iniziative mirate in modo da creare una sinergia.

Poi la palla è passata a Fabrizia Paolini responsabile Tiketing della società che ha illustrato le varie modalità per sottoscrivere l’abbonamento.

Di seguito tutte le possibilità per la sottoscrizione della tessera:

DOVE E QUANDO ABBONARSI:

Tutti i giorni dal 4 settembre al 5 ottobre (escluso il 14 settembre):

– Presso “lo stoRE” in P.zza Prampolini, 5/l a Reggio Emilia dal lunedì al sabato dalle ore

10:00 alle ore 19:00;

– Presso la SEDE di Pallacanestro Reggiana di Via Martiri della Bettola, 47 (RE) dal lunedì al

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (solo fino al 22 settembre);

– Online attraverso il circuito Vivaticket solo per abbonamenti a tariffa intera.

COSA SERVE PER ABBONARSI

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario presentarsi nei punti vendita con un

documento d’identità, codice fiscale (o tessera sanitaria) e indirizzo mail.

VALIDITA’

L’abbonamento è valido per tutte le 15 partite casalinghe del campionato di Serie A

2023/2024 che si svolgeranno presso il PalaBigi di Reggio Emilia. La sottoscrizione

dell’abbonamento prevede la prelazione su eventuali Playoff Scudetto, oltre al 15% di sconto

sull’acquisto delle divise da gioco 2023/2024 a “lo stoRE”.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Gli abbonati alla stagione sportiva 2022/2023 potranno esercitare il diritto di prelazione sul

proprio posto da lunedì 4 a mercoledì 13 settembre. Il mancato esercizio del diritto di

prelazione comporterà la perdita del posto.

CAMBIO POSTO

Riservato solo a coloro che hanno acquistato l’abbonamento durante la prima fase della

Campagna: nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 settembre si potrà effettuare il CAMBIO

POSTO, presentandosi presso “lo StoRE” o la sede biancorossa.

Si potrà quindi cambiare il proprio posto tra quelli disponibili che si sono liberati dopo la fase

di prelazione, purché si mantenga lo STESSO SETTORE e la stessa CATEGORIA DI

PREZZO dell’abbonamento già sottoscritto.

VENDITA LIBERA

Da lunedì 18 settembre comincerà la vendita libera dei posti non confermati in prelazione.

RIDUZIONI & PROMOZIONI

LA FAMIGLIA BIANCOROSSA

Due adulti che acquistano l’abbonamento intero potranno ricevere in omaggio il terzo

abbonamento per il figlio/nipote (fino a 18 anni). È necessario presentarsi con i documenti

d’identità al momento della sottoscrizione degli abbonamenti (solo per i settori di curva,

gradinata e distinti).

UNDER 30*

La riduzione (vedi tabella prezzi) si applica ai ragazzi fino a 30 anni (nati dopo l’1/1/1993,

presentando documento d’identità) ed è valida per i settori di curva, gradinata, distinti e

tribuna.

RIDOTTO*

La riduzione (vedi tabella prezzi) si applica ai ragazzi fino a 18 anni (nati dopo l’1/1/2005,

presentando documento d’identità), agli invalidi (presentando documento di invalidità) ed ai

percettori di ammortizzatori sociali (tutti coloro che al momento si trovano nelle condizioni di

cassa integrazione, mobilità, contratto di solidarietà o indennità di disoccupazione,

presentando in sede di sottoscrizione dell’abbonamento una dichiarazione del datore di lavoro

o istituto competente) ed è valida per i settori di curva, gradinata, distinti e tribuna.

“AMICI DISTINTI”

Ai gruppi di amici o alle aziende che sottoscrivono più di 10 abbonamenti sarà riservato un

prezzo speciale per ogni singolo abbonamento (vedi voce “Amici Distinti” nella tabella prezzi).

Promozione valida per il solo settore di DISTINTI, sia per rinnovi che per nuovi abbonamenti,

ma da effettuarsi in un’unica soluzione e con la stessa formula incontri.

*Gli abbonamenti ridotti sono STRETTAMENTE PERSONALI E NON CEDIBILI A TERZI se

non in possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione.

PREZZI BIGLIETTI ABBONAMENTO 15 incontri SERIE A

PREZZI ABBONAMENTI ABBON. SERIE A PREZZI BIGLIETTI SERIE A

PARTERRE 1^ FILA 1400 95

PARTERRE 1200 85

TRIBUNA 700 55

TRIBUNA RID. U30 575 /

TRIBUNA RIDOTTO 490 45

DISTINTI 380 35

AMICI DISTINTI 320 /

DISTINTI RID. U30 315 /

DISTINTI RIDOTTO 270 25

GRADINATA 335 30

GRADINATA RID. U30 275 /

GRADINATA RIDOTTO 240 20

CURVA 210 20

CURVA RID. U30 175 /

CURVA RIDOTTO 150 15