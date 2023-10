“We CaRE” , il progetto di Pallacanestro Reggiana e terzo settore

E’ stato presentato questa mattina presso il ristorante “A Palazzo” del gruppo Taglierè. L’iniziativa della Pallacanestro Reggiana denominata We Care, un progetto che vuole coinvolgere le associazioni di volontariato del territorio della Provincia di Reggio Emilia.

“Con questo progetto, ha presentato il General Manager Claudio Coldebella, la società reggiana vuole mettere in unico laboratorio tutte quelle iniziative che già svolge già, ma sino ad ora ero per lo più estemporanee. Tutti a partire dalla proprietà ci tengono molto al progetto, compresi i giocatori che si sono dimostrati molto attenti, verranno coinvolti nei vari appuntamenti .”

Ad entrare nello specifico è stato Emaunuele Maccafferri, l’ideatore di Scuola di Tifo, che sarà il coordinatore del progetto We CaRe.

“ Siamo partiti da quello che c’era già, da li siamo partiti ed abbiamo cercato di coprire tutte le varie tematiche di cui si occupano le varie associazioni. In pratica nelle 15 partite casalinghe verrà presentata un’associazione denominata charity partner ( si partirà con AISM) a cui varrà dato il giusto spazio per farsi conoscere. Il tutto associato ad uno sponsor che verrà abbinato per quella sera e non solo, ( il primo sarà il gruppo Taglierè ).

Hanno già aderito AISM, AUT AUT Reggio Emilia, NonDaSola, SENOnALTRO, Croce Verde Reggio Emilia, Croce Rossa Reggio Emilia, Curare Onlus, Grade Onlus, Casina dei Bimbi, GAST Onlus, Scuola di Tifo, LILT Reggio Emilia e AIMA Reggio Emilia.”

Infine ha chiuso gli interventi l’Assessore allo Sport del Comune di Reggio Emilia, Raffaella Curioni che nel portare i saluti dell’Amministrazione Comunale ha elogiato l’iniziativa che si va ad inserire in un territorio dove le associazioni di volontariato sono il fiore all’occhiello di una città.