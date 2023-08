Briante Weber si presenta a Reggio Emilia: “Orgoglioso di essere dove Kobe Bryant iniziò la sua carriera”

Uno degli ultimi arrivati in casa Pallacanestro Reggiana è stato il play Briante Weber che è stato presentato a margine della presentazione della squadra alla città.

Queste le sue prime parole in biancorosso, “Generalmente non firmo molto presto, questa volta però mi sono sentito fortemente voluto, ho fatto tanti colloqui con coach Prifris e con il GM Coldebella ed ho capito che qua c’è una squadra con la s maiuscola, una squadra che vuole diventare una famiglia.

Per me il basket è il sorriso, quando sono sul parquet io sono felice e mi piace vedere che anche le altre persone lo sono, sia in campo ma anche fuori. Mi piace far divertire il pubblico, perché se sono qua e sono un professionista lo devo a coloro che vengono a vedere al palazzetto, ed giusto che vengano ripagati.

So che qua ha mosso i primi passi Kobe Bryant, io sono fortunato ad averlo conosciuto e perciò essere nel posto dove lui è cresciuto è motivo di orgoglio.”