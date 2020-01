Zurich Connect Final Eight, Bianchi: ‘Dopo Firenze pronti per una nuova sfida’

Pesaro e la Vitrifrigo Arena si preparano ad accogliere la Zurich Connect Final Eight 2020, pronta a regalare un grande spettacolo a tutti i tifosi e agli appassionati che per quattro giorni si ritroveranno in riva all’Adriatico accomunati dall’amore per il basket. Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio infatti le prime otto formazioni classificate al termine del girone di andata di Serie A si sfideranno per la vittoria della Coppa Italia.

In mattinata presso la Sala del Consiglio Comunale di Pesaro si è tenuta la conferenza stampa dell’evento aperta dal Sindaco di Pesaro Matteo Ricci: “Ringrazio la Lega Basket, per noi è un grande onore poter riportare il grande basket a Pesaro. Qui c’è un grandissimo pubblico, una grande tradizione legata alla pallacanestro e queste manifestazioni sono un grande riconoscimento per il pubblico pesarese. La Vitrifrigo Arena è uno degli impianti più belli, abbiamo investito molto su questa struttura in grado di ospitare i grandi eventi. La Final Eight è una grandissima opportunità: in questi quattro giorni la città sarà piena di giocatori e tifosi in un’ottica anche di destagionalizzazione del nostro turismo. Il pubblico e l’entusiasmo non mancheranno mai, il basket qui a Pesaro è per tutti noi una grande passione e siamo pronti ad accogliere i tifosi in arrivo da tutta Italia”.

L’assessore allo Sport Mila Della Dora ha sottolineato: “Dopo otto anni torna un grande evento sportivo legato al basket: i nostri giovani atleti e tecnici fanno molto per lo sport e questo è il giusto riconoscimento, i valori che lo sport ci insegna ci accompagnano per tutta la vita. Siamo una città baricentrica e abbiamo un impianto importante come la Vitrifrigo Arena. Tutto questo ci rende molto contenti della fiducia che ci ha dato la LegaBasket”.

Il Presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi ha affermato: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare il Comune di Pesaro. È un piacere per noi essere in una piazza come questa che è conosciuta da tutti per la grande passione e tradizione. Ringrazio anche il title sponsor dell’Evento Zurich Connect, la Regione Marche, il Comitato Regionale Fip Marche e tutti coloro che gestiscono la Vitrifrigo Arena con cui stiamo collaborando nel migliore dei modi. Vedremo sul parquet otto squadre che hanno tutto per vincere, non ci saranno partite scontate e questo è uno dei tanti motivi di interesse. Per noi essere alla Vitrifrigo Arena è una sfida e dopo le due edizioni di Firenze abbiamo voluto alzare ancora di più l’asticella. Siamo pronti ad accogliere tutti gli appassionati, non dimentichiamo che in occasione della Final Eight avremo anche la fase finale della Next Gen Cup su cui la Lega Basket Serie A crede molto”.

Il Capo Segreteria della Presidenza della Regione Marche Fabio Sturani ha aggiunto: “Porto i saluti del Presidente Luca Ceriscioli. La nostra regione vive di sport e di grandi numeri: nel basket abbiamo una tradizione importante, molte città sono piazze storiche della pallacanestro. Ricordo che in passato abbiamo già ospitato le Final Eight di Serie A2. Sono convinto che saranno quattro giorni pieni di presenze di pubblico, ringrazio la Lega Basket e il Presidente Bianchi per averci scelto. La nostra regione ha ospitato alcuni grandi eventi sportivi anche non agonistici all’interno di una strategia di promozione sportiva e del nostro territorio. Questo è il nostro valore aggiunto”.

Il responsabile marketing di Zurich Connect Paolo Roccaforte ha commentato con entusiasmo la conferma del rapporto con Lega Basket: “Siamo partiti in punta di piedi e ora vogliamo essere ancora più presenti all’interno di uno degli eventi più importanti di tutto lo sport italiano. Con la pallacanestro abbiamo in comune valori e pubblico, la pallacanestro è uno sport di sana competizione e di grande spirito di squadra. La quattro giorni di Pesaro per noi sarà un’occasione di eccellente visibilità, saremo presenti alla Vitrifrigo Arena e in diretta Tv. Siamo anche sponsor statistico del campionato, per noi l’analisi dei dati è un altro canale di contatto tra il nostro mondo e quello del basket. Le squadre qualificate sono molto competitive e siamo pronti ad accogliere il grande pubblico”.

Il Presidente del Comitato Regionale FIP Marche Davide Paolini ha affermato: “Abbiamo deciso di fermare tutte le attività dei campionati regionali previste in quella settimana per permettere a tutti di godere di questo spettacolo unico che la Lega Basket e Pesaro sono pronte a regalarci. Abbiamo coinvolto tutte le nostre società, il sabato mattina inoltre è in programma il clinic del settore giovanile al Pala Nino Pizza: ci saranno tutti gli allenatori del settore Squadre Nazionali, un ulteriore motivo di interesse che ruota attorno a questa bellissima manifestazione. Pesaro è la città più importante della regione per quanto riguarda il basket, la passione del nostro territorio è molto viva nei confronti di questo bellissimo sport”.

Luca Pieri, Presidente di Aspes (società che gestisce la Vitrifrigo Arena) ha aggiunto: “Il nostro impianto è molto versatile, con la scelta della LegaBasket abbiamo un’ulteriore conferma della capacità di gestione: arriveremo al meglio delle nostre possibilità alle Final Eight che vedrà il debutto del nuovo tabellone elettronico che avrà lo schermo più grande d’Italia di dimensioni 7×4 e 1,5×4”.

Il responsabile marketing e commerciale LBA Marco Aloi ha spiegato: “Abbiamo già numeri molto importanti: siamo arrivati a 11.000 biglietti venduti e puntiamo a fare meglio dei 23.000 e 25.000 di Firenze. Vogliamo raggiungere quota 30.000 biglietti, la collaborazione con il nostro partner Rev&New è ottima e tante novità ci attendono fin dai prossimi giorni con la campagna di affissione a Pesaro e non solo. L’immagine pensata per l’evento ritrae la splendida Baia di Pesaro e ringrazio anche tutti i collaboratori e i dirigenti della Victoria Libertas che saranno coinvolti nell’organizzazione. Da domani i club potranno vendere anche i biglietti per le tifoserie organizzate”.

Tutti i match della Zurich Connect Final Eight 2020 saranno trasmessi in diretta tv in simulcast su RaiSport ed Eurosport oltre che sulla piattaforma Eurosport Player.

In occasione della quattro giorni di Pesaro saranno in campo anche le squadre che parteciperanno alla fase finale della IBSA Next Gen Cup, la manifestazione voluta dalla Legabasket Serie A e riservata alla formazioni Under 18. Il parquet sarà quello della Palestra Nord per quanto riguarda i match di andata e ritorno dei quarti di finale mentre le semifinali e la finale si giocheranno sul parquet centrale. Non finisce qui perché è in programma anche la prima edizione della IBSA Next Gen Cup femminile con match di semifinale e finale. Il Presidente Egidio Bianchi ha commentato con entusiasmo: “Tutte le partite verranno trasmesse in diretta sui social della Lega Basket Serie A. Già in occasione della scorsa edizione avevamo registrato un grande interesse e ora siamo ancora più felici; questo evento è cresciuto e le formazioni femminili sono un ulteriore arricchimento di questa bellissima manifestazione. Nel complesso sommando i dati registrati sulla nostra pagina Facebook e sulla nuova piattaforma LBA TV abbiamo avuto un totale di oltre 180.000 utenti. Si tratta di un dato importante che fa capire come il movimento giovanile registri un grande interesse. Puntiamo a crescere ancora nel corso della fase finale, dal momento che si tratta di un fondamentale elemento di crescita e di vetrina per tutto il movimento e per la manifestazione”.

Di seguito il programma della Zurich Connect Final Eight

QUARTI DI FINALE

Giovedì 13 febbraio 2020

A|X Armani Exchange Milano – Vanoli Basket Cremona – ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna – Umana Reyer Venezia – ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player

Venerdì 14 febbraio 2020

Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi – ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player

Germani Basket Brescia – Pompea Fortitudo Bologna – ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player

SEMIFINALI

Sabato 15 febbraio 2020

Vincente A|X Armani Exchange Milano – Vanoli Basket Cremona contro vincente Segafredo Virtus Bologna – Umana Reyer Venezia – ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player

Vincente Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi contro vincente Germani Basket Brescia – Pompea Fortitudo Bologna – ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player

FINALE

Domenica 16 febbraio 2020

ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player

Uff stampa LegaBasket