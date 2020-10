Pallacanestro Trieste – Čebašek al posto dell’infortunato Myke Henry

Tegola per l’Allianz Trieste visto il serio infortunio occorso a Myke Henry. Il giocatore americano per un po’ non sarà a disposizione di coach Dalmasson. Stando alle ultime notizie, Henry dovrà rimanere fuori dal campo di gioco per almeno quattro settimane a causa dei problemi al piede.

Il suo sostituto sarà Jakob Čebasek, ala/guardia slovena calsse 1991, che nelle ultime stagioni ha giocato con le squadre del KK Primorska e del KK Šentjur (poco utilizzato nella squadra di Capodistria ha invece brillato nel Šentrjur nel campionato sloveno). Čebašek ha inoltre alle spalle una stagione disputata nel campionato belga con il club Liège Basket.

Jakob Čebašek, che è stato anche nel giro della nazionale slovena, sarà a Trieste con un contratto a gettone con opzione di estensione nel proseguo della stagione.