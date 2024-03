Pesaro-Reggio Emilia, Priftis: “Occorre fare una gara competitiva”

Queste le parole con cui il tecnico biancorosso Dimitris Priftis ha presentato la sfida ai media locali: “Arrivati a questo punto della stagione, con la posta in palio che c’è, ogni partita che ci attende sarà molto difficile. Pesaro sta lottando per la sopravvivenza in Serie A ed è reduce da due vittorie molto pesanti davanti al suo pubblico. Da quando è arrivato coach Sacchetti hanno cambiato pelle, aggiungendo un altro esterno che crea con la palla in mano come Wright-Foreman e giocando spesso con assetti più piccoli, con il solo Totè come big-man e tanti giocatori che possono colpire dall’arco. Sicuramente ci aspettiamo un ambiente caldo che proverà a spingerli verso un’altra vittoria, ma al di là di tutti questi fattori, dal canto nostro dobbiamo riuscire a trovare il modo di disputare una partita competitiva, che ci permetta di metterci nelle condizioni di avere la chances di vincere per restare così nelle prime otto della classifica”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana