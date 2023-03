7DAYS EuroCup, Lietkabelis solido è corsaro a Brescia con una gran prova di squadra

Sconfitta casalinga per la Germani Brescia contro il Lietkabelis, che bissa il successo dell’andata con una gran gara di gruppo, intensità e presenza difensiva. Brescia, senza Gabriel e Della Valle fuori per turnover, si affida a Petrucelli ma non gira in attacco e coglie la nona sconfitta in Eurocup. Insuccesso indolore per i lombardi, già qualificati alla fase successica della competizione. Lituani che guidano praticamente sempre la gara ad eccezone del primo quarto punto a punto, e che puntano ancora ai primi quattro posti del girone A. MVP Popovic, che controlla bene il pitturato ed è il migliore dei suoi per valutazione. Da segnalare il ritorno in campo, dopo quattro mesi di stop, di Troy Caupain.

Quintetto Brescia: Nikolic, Massinburg, Moss, Akele, Odiase

Quintetto Lietkabelis: Lipkevicius, Rubstavicius, Morris, Orelik, Popovic

Partenza a marce basse in attacco e sul filo dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a prevalere sull’altra (12-12 al 6′). Le squadre sono ordinate in difesa e si affrontano ad armi pari, con Massinburg a cercare di guidare l’attacco bresciano anche se sono gli ospiti, col canestro di Goloman, a chiudere avanti il primo quarto (17-18).

Secondo periodo più favorevole ai viaggianti, che scappano grazie ai punti di un ottimo Maruskausas, mentre la bomba di Goloman fa volare i lituani a +6 (22-28). Risponde Brescia con Petrucelli ma l’attacco lombardo si ferma dopo il canestro del -1 di Burns (27-28), con la Leonessa che subisce un break 2-10 per chiudere il primo tempo con tre possessi pieni di distacco (29-38).

Brescia che torna in campo con grande intensità e riesce subito ad accorciare il gap grazie ai punti di Akele e Nikolic, con la bomba dello sloveno che vale il -3 (40-43) e spinge gli ospiti al timeout. Magro rimette in campo Petrucelli che oggi è leader offensivo della squadra e segna due triple consecutive per continuare la rincorsa bresciana, che si ferma sul 48-52 al 30′.

Rubstavicius segna i liberi del +6 Lietkabelis, seguito dalla tripla di Beno che vale il +9 (48-57). Break che risulta decisivo dato che la Leonessa non riesce a rientrare nonostante gli sforzi, scivolando anche a -11 sul finale di gara con la tripla di Orelik, che si chiude col punteggio finale di

Germani Brescia vs 7Bet Lietkabelis Panevezys (17-18; 29-38; 48-52)

Brescia: Massinburg 7, Nikolic 11, Caupain 0, Petrucelli 17, Cobbins 2, Odiase 7, Burns 7, Laquintana 2, Cournooh 5, Moss 0, Akele 7, Gabriel n.e. All: Magro

Lietkabelis: Morris 9, Lipkevicius 8, Maldunas 6, Goloman 8, Rubstavicius 2, Peno 6, Popovic 11, Orelik 10, Murauskas 6, Kullumae 6, Vasiliauskas n.e. All: Canak

MVP Basketinside: Nikola Popovic