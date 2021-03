L’ultima volta che si sono incontrate è stato in semifinale di Coppa Italia dove Milano ha avuto la meglio solo dopo un ottimo primo tempo della squadra di De Raffaele.

Milano si presenta al Taliercio con tutti i suoi effettivi e Messina dedice di lasciare a riposo un trio di tutto rispetto come Rodriguez, Hines e Datome. De Raffaele invece deve fare ancora la conta con gli infortunati e ha quindi le scelte forzate, ma recupera all’ultimo Vidmar, rinunciando cosi a Fotu.

Quintetto Venezia: Clark, Stone, Tonut, Chappell, Watt.

Quintetto Milano: Cinciarini, Punter, Shields, Brooks, Tarczewski.

Primo periodo

Quattro punti in fila di Shields e due liberi di Tarczewski per il primo parziale di Milano. Venezia all’inizio fatica a trovare la via del canestro grazie alla difesa dei ragazzi di Messina. I primi 2 punti orogranta sono di Chappell per il 2-6 con 6’24’’ da giocare. Tonut si iscrive a referto con la tripla del -3 con 4 minuti dal primo intervallo. Gli orogranata iniziano ad alzare il livello difensivo e sul ribaltamento impattando con Daye per il 10-10 al settimo minuto. La partita si alza di ritmo anche sulle panchine, con un Messina contrariato a dirt poco per qualche fischio della terna. Ancora Daye per il primo vantaggio orogranta sul 13-12, ma subito Milano risponde con 4-0 firmato LeDay che chiude il primo quarto 12-16 per l’Olimpia.

Secondo periodo

Daye firma il break all’inizio del quarto, aiutato da Chappell e Campogrande che con con una tripla a testa portano avani 26-21 con 6’34’’ dall’intervallo lungo. Milano si appoggia a Moraschini per restare a contatto sfrutta con Punter una mancata comunicazione in difesa per il nuovo sorpasso milanese sul 26-28 a metà del quarto. Partita in equilibrio negli minuti del primo tempo con Watt e Clark che provano un mini parziale fermato dal solito Moraschini a chiudere il primo tempo sul 37-34 per gli orogranata.

Terzo periodo

Inizio del quarto “spezzettato” da molti fischi della terna con le due squadre che faticano a riprendere il ritmo. Una tripla di Tonut e una giocata sull’asse Daye & Chappell rompono l’equilibrio per il 41-36 al quarto minuto con le squadre già in bonus. Moraschini riporta a contatto l’Olimpia, ma è ancora Chappell con una giocata da tre punti che riporta sul +4 Venezia con poco più di 4 minuti dall’ultimo intervallo. Austin Daye con una tripla il 50-44 che costringe al time-out un Messina a dir poco scontento dei suoi. Pronta la reazione dell’Olimpia che si riporta sotto sul 52-50 con 30’’ dalla sirena. Possesso Venezia con Clark che trova il palleggio arresto e tiro che chiude il terzo quarto sul 54-50.

Quarto periodo

Mani fredde all’inizio dell’ultimo quarto con i primi punti segnati da Micov dopo due minuti a cui risponde subito De Nicolao da tre punti per il 57-52. Milano alza i giri in difesa e ne approfitta per riportarsi sotto 59-56. Adesso è Venezia a chiudersi in difesa sporando ogni possesso milanese con Tonut poi che trova finalmente la via del canestro per il 63-56 a tre minuti dalla fine. In un amen la partita rischia di ribaltarsi per l’ennesima volta grazie al 4 e 5 fallo di Austin Daye costretto ad uscire con 1’43’’ dalla sirena finale. Venezia non subisce il colpo e con Tonut firmail 67-61 con 54 secondi al termine. Milano ci prova ma Shields non trova il canestro e sul ribaltamento Clark trova Watt che manda i titoli di coda.



Umana Reyer Venezia – Olimpia Milano 69-63



Parziali: 12-16; 37-34; 54-50.



Tabellini

Umana Reyer Venezia: Casarin, Stone, Tonut 8, Daye 14, De Nicolao 3, Campogrande 3, Vidmar 4, Clark 10, Chappell 15, Mazzola, Cerella n.e., Watt 12. All.re De Raffaele.

Olimpia Milano: Punter 13, Leday 11, Moretti n.e., Micov 5, Moraschini 8, Roll 2, Tarczewski 8, Biligha, Cinciarini 2, Shields, Brooks 2, Wojciechowski 4. All.re Messina



MVP BasketInside Jeremy Chappell