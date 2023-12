A Varese non riesce l’impresa il derby è di Milano

Sul parquet dell’Itelyum arena di Masnago si è disputato il derby lombardo tra la Openjobmetis Varese e la EA7 Emporio Armani Milano. I padroni di casa vengono da una lunga serie di sconfitte e vedono il ritorno in campo di Mc Dermott dopo l’infortunio alla mano e l’innesto di Spencer conseguente alla uscita di scena di Cauley Stein, fuori Young per infortunio e rotazioni USA. Anche per Milano ci sono numerose assenze, ai lungo degenti si è aggiunto nelle ultime ore anche Ricci a Masnago manca anche coach Messina sostituito da Fioretti. La contesa vede le squadre partire con ritmi bassi e buone difese il primo quarto si chiude sul 18-17 con buon approccio alla gara di Brown per Varese e Melli per Milano. A inizio secondo quarto si inceppa l’attacco dei biancorossi di casa con i milanesi che riescono a costruire un buon gap portandosi a +11 a metà quarto (20-31). Varese reagisce stringendo le maglie della difesa e ricucendo il risultato con i canestri e la fantasia di Hanlan. La bomba di Shaid sulla sirena di fine quarto vale la parità a metà match 39-39. Il secondo tempo prosegue sulla stessa riga del primo con Varese che a inizio terzo quarto riesce a costruire il suo massimo vantaggio +6. Milano torna subito in carreggiata e le due squadre vanno avanti di sorpassi e controsorpassi. Il match si decide nel corso dell’ultimo minuto con l’Olimpia che fa valere il proprio maggior talento portandosi sul +4 con 15″ ancora da giocare. Varese sbaglia la tripla per accorciare parte la lotteria dei liberi, Milano non sbaglia e vince un derby molto più tirato di quanto ci si potesse attendere sul punteggio di 70-74.

OPENJOBMETIS VARESE – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-74 (18-17, 39-39, 57-56, 70-74).

Varese: Shahid 7, Ulaneo 3, Spencer 10, Woldetensae 4, Zhao n.e, Librizzi 6, Virginio n.e, Hanlan 19 (8 reb, 6 ast), McDermott 10, Brown 11 (12 reb). Coach Bialaszewski.

Olimpia Milano: Poythress 6, Bortolani 7, Miccoli n.e, Tonut , Melli 8 (11 reb), Baron, Kamagate n.e, Flaccadori, Hall 7, Caruso 4, Shields 25, Hines 9 (5 reb). Coach Fioretti.

Note: 55-45% tiri da due punti, 32-35% tiri da tre punti, 64-69% tiri liberi, 39-38 rimbalzi, 15-14 assist, 14-7 palle perse, 3-5 palle recuperate.