All’Allianz Dome Trieste batte Cantù in una partita incredibile, ribaltata negli ultimi minuti

La compagine di casa riesce a fare sua la gara negli ultimi minuti, a termine di un match condotto per gran parte dai lombardi, che nulla avrebbero rubato in caso di vittoria. M. Henry (Trieste) e soprattutto J. Smith (Cantù) i migliori in campo stasera.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – ACQUA S. BERNARDO CANTÙ 82-79

(16-19; 42-45; 61-65)

Quintetto Trieste: Laquintana, Doyle, Henry, Da Ros, Delia

Quintetto Cantù: Gaines, Smith, Pecchia, Leunen, Bayehe

MVPs Basketinside: J. Smith (Cantù), 30 punti e +32 di valutazione, stasera è stato semplicemente immarcabile per la difesa triestina.

