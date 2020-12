Ritornano a vincere in campionato le V nere guidate da un ottimo Gamble, che al palasport di Valmaura battono i padroni di casa (60-77 il risultato finale sul tabellone). Per i ragazzi di Dalmasson, che sono scesi in campo dopo 49 giorni di stop, è stato più che altro un allenamento in vista della prossima gara contro Cantù.