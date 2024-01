Altro stop per Pesaro, Sassari corsara

30 minuti perfetti con la Dinamo che ribalta il 20-10 iniziale piazzando un clamoroso break che la porta prima al 28-41 dell’intervallo poi al 42-68 del 30esimo con Tyree, Charalampopoulos, Jefferson e Gombauld sugli scudi. Ultimo quarto incredibile con Pesaro che rientra miracolosamente in partita con le triple di Visconti e con il Banco che non segna più. Nel concitato finale Tyree toglie le castagne dal fuoco e regala il primo successo esterno della stagione alla Dinamo. La squadra di Bucchi chiude con 9/21 da 3 punti, 44-32 a rimbalzo, Chara in doppia doppia da 12+12 e Tyree con 26 punti.

PESARO – DINAMO 69-79 (20-13 / 28-41 / 42-68)

LE STATISTICHE DEL MATCH

https://www.legabasket.it/game/24195/carpegna-prosciutto-pesaro-banco-di-sardegna-sassari/

MVP: Tyree gioca una grande partita e firma 26 punti con 10/16 dal campo e i canestri nel finale che danno la tranquillità a Sassari.

CHIAVI DEL MATCH: 27 minuti perfetti della Dinamo, le tre difese nel finale che salvano la vittoria

PREVIEW

Scontro diretto con Pesaro che deve fare a meno di Bamforth, la Dinamo si presenta al completo ovviamente sempre senza Bendzius. Per tutte e due le squadre si tratta di un match chiave in ottica classifica. 5-4 gli scontri in favore di Bucchi contro Buscaglia, Pesaro comanda in casa 9-7 con la Dinamo che non vince nelle Marche da oltre 3 anni (2020/2021).

ALTA TENSIONE, VISCONTI FIRMA L’ALLUNGO

Si parte con grande equilibrio e intensità, la Dinamo ha un buon approccio difensivo ma non riesce a concretizzare. Jefferson c’è ma le percentuali di squadra sono basse, Pesaro trova risorse importanti da Mockevicius e Visconti che uscendo dalla panchina producono il break in favore della squadra di Buscaglia. Il tiratore mancino è micidiale, Sassari fa una grande fatica a trovare il canestro, Tyree sulla sirena riesce ad accorciare il gap (20-13).

LA DINAMO LA RIBALTA DI SQUADRA

La Dinamo parte a tutta nel 2° quarto, parziale micidiale di 13-0 che ribalta il confronto a cavallo dei due quarti, Pesaro non segna per 4 minuti, Tyree e McKinnie sono fondamentali, Cappelletti entra benissimo e gestisce il ritmo, Sassari è indiavolata e allunga il parziale fino al 23-4 che vale la schiacciata di Gombauld e massimo vantaggio con time out di Buscaglia (24-33). La squadra di Bucchi continua a difendere, la Vuelle tira male da 3 punti (4/17), la Dinamo spinge la transizione, Jefferson sulla sirena confeziona il +13 (28-41) dell’intervallo con parziale di 31-8 e partita completamente ribaltata.

SASSARI LA DOMINA

La Dinamo gioca un 3° quarto di altissimo livello, la squadra di Bucchi difende e ha identità, Pesaro non riesce ad avere fluidità, Tyree, Charalampopoulos e Jefferson spaccano il match, grazie anche alle giocate difensive di Gombauld. Prima Buscaglia è costretto al time out dopo 2’ poi deve fermare il match quando il Banco arriva addirittura al +27 (31-58). Tyree non sbaglia un colpo, il greco va in doppia doppia, Sassari disinnesca Cinciarini e continua a pestare duro in transizione. Al 30’ il Banco ha le mani sul match (42-68).

PAURA PAZZESCA TYREE LA CHIUDE

Incredibile nell’ultimo quarto, Pesaro piazza un parziale pazzesco, Sassari smette completamente di giocare e non segna più, la Vuelle ci crede e non molla, Visconti fa la differenza e Bucchi per due volte è costretto al time out (58-68). Continua la rottura prolungata del Banco, Jefferson rompe il digiuno dalla lunetta ma Pesaro ci crede, la palla rubata di Ford con schiacciata cambia tutto, Cincarini dalla lunetta avvicina ancora la Vuelle e mancano 3 lunghissimi minuti. Lo stesso Cincia sbaglia 2 liberi e un canestro chiave, Tyree prova a vincerla, Visconti con 4 falli fa pentole e coperchi, a 48” dalla fine il Banco è a +6 (67-73). Nel concitato finale la decide Tyree con le sue giocate, chiuderà con 26 punti e 10/16 dal campo. La Dinamo vince 79-69, giocando 30 minuti perfetti, poi la lezione degli ultimi 10 minuti che servirà a non abbassare la guardia. Sassari si porta a +4 su Treviso.

Sassari, 7 gennaio 2023

Ufficio comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna