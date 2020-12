Ancora una larga vittoria per la Vanoli: Cantù ko a Cremona

Seconda vittoria consecutiva della Vanoli Cremona che vince ancora in maniera larga e convincente. Spettacolo tra schiacciate, triple e stoppate per una squadra che gioca un bel basket e lo fa divertendosi. Cantù resta in partita solo nel primi minuti poi trova solo qualche fiammata lungo la partita, frutto soprattutto dei cali dei locali. Solidissimo Jarvis Williams, Hommes realizzatore mortifero, Lee re delle schiacciate con un TJ Williams che segna e fa segnare. Cantù ha tanta energia ma dai giovani Procida e Bayehe ma il resto del gruppo si perde nell’efficace zona avversaria.

Quintetti:

Cremona: T. Williams, Cournooh, Mian, Hommes, J. Williams

Cantù: Woodard, Johnson, Thomas, Leunen, Kennedy

1° Quarto:

Buon inizio per entrambe le squadre con Cantù che trova efficacia nel gioco in post mentre la Vanoli risponde con un ispirato Hommes. Galbiati si affida alla coppia di lunghi Lee-Williams e la partita cambia: Cantù fatica in attacco mentre Cremona continua a punire con tutti gli effettivi sia da sotto che dalla distanza. La Vanoli costruisce così un break di 10-0 mentre nel finale Poeta segna la bomba che chiude il primo quarto sul 27-14.

2° Quarto

Cremona aumenta la pressione difensiva con Lee e Hommes che regalano due schiacciate spettacolari in contropiede. Cantù però non molla e con Johnson e Woodard punisce da tre punti rispondendo con un break 8-0 utile per tornare in partita. Cremona rialza la testa con il solito Hommes che si carica l’attacco sulle spalle mentre la difesa dei locali torna a mettere in crisi Cantù che si spegne di colpo. La Vanoli affonda il colpo con TJ Williams allungando pesantemente. Cremona chiude così la prima metà di gara sul 51-36.

3° Quarto

Schiacciate, triple e stoppate, Cremona non si ferma e allunga fino al +23. La Vanoli però perde smalto in attacco mentre Cantù si accende piano piano e accorcia minuto dopo minuto arrivando fino al -14. Una schiacciata di Jarvis Williams riaccende i locali ma entrambe le squadre tornano a perdersi in errori vari. Palmi e Lee permettono alla Vanoli di chiudere il terzo quarto avanti sul 72-54.

4° Quarto

Buon avvio della coppia dei Williams che spinge la Vanoli. Cantù alza bandiera mentre le schiacciate di Lee regalano il +30 ai locali. Spazio alle panchine con la partita che si chiude sul 101-67.

Vanoli Cremona 101-67 Acqua San Bernardo Cantù

Vanoli Cremona: Donda 2, Mian 6, Lee 14, Trunic, Palmi 10, T Williams 16, Cournooh 7, J Williams 20, Poeta 3, Hommes 23. All Galbiati

Acqua San Bernardo Cantù: Bayehe 13, La Torre 2, Caglio, Lanzi, Thomas 7, Procida 15, Johnson 10, Leunen 7, Pecchia 4, Woodard 7, Kennedy 2, Baparape ne. All. Pancotto