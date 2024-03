Atkins porta Reggio in paradiso, battuta Trento

Reggio trova nel finale e nell’ex Atkins la chiave per vincere una partita che l’aveva vista anche sotto di 13 lunghezze. La parte finale dell’ultimo quarto ha visto una Unahotels scatenata che non ha concesso praticamente nulla ed è arrivata a giocarsi la partita alla fine, ed a vincerla con la tripla di Atkins a 33 secondi dalla fine.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Galloway, Faye, Vitali, Chillo

Dolomiti Energia : Bhiliga, Baldwin, Grazulis, Niang, Mooney

Primo quarto : La gara inizia con molti errori da ambo le parti, con molte palle perse che però non sono concretizzate da nessuna delle due squadre. Per Trento si mette in luce Niang con 4 punti degli 8 realizzati, 8-8 al 4° di gioco. Arriva il primo vantaggio ospite con il canestro di Bhiliga, Reggio fa esordire Black ma è Grazulis con la sua prima tripla a costringere Priftis al suo primo time out, 8-13. Reggio prova con Smith a ricucire lo strappo ma prima Mooney e poi Hubb ricacciano sempre indietro i padroni di casa. Trento allunga sil finire del tempo con Reggio che sbaglia in attacco e viene castigata prima da Alviti e poi da Hubb. Sul finire del quarto da registrare il primo canestro di Black, 14-23.

Secondo quarto : Avvio nel segno di Smith che piazza 2 triple consecutive e costringe questa volta Galbiati a chiamare minuto dopo appena 1 minuto di gioco, 20-23. Reggio arriva l meno 2 con l’entrata di Weber ma è Bhiliga a riportare a 4 le distanze dei vantaggio al 14° per Trento. Si incrive a referto anche Galloway con 5 punti in fila che portano Reggio al meno 4, ma prima Mooney e poi Hubb con 2 triple riportano a 9 le lunghezze di vantaggio, minuto per Priftis. Nel finale Chillo trova una bella entrata ma è Cook a chiudere il quarto sul 32-41.

Terzo quarto: Trento in apertura piazza un parziale di 6-0 che porta al +13 , Reggio risponde con 2 triple di Gallaway e Atkins per il 7, grazulis e Mooney rimettono le cose a posto con la triple di Grazulis ed i canestri di Mooney e Biligha, minuto obbligato per Priftis 40-54. La reazione di Reggio è nelle mani di Galloway e Atkins per – 10 a metà del quarto. Il duo Galloway e Smith confezionano il -5 con Trento è in rottura prolungata. Finale clamoroso per Reggio che piazza un parziale di 14-1 e si porta addirittura in vantaggio sul 56-55, prima che Grazulis fissasse il risultato sul 56-58.

Quarto quarto : Si inizia con un fallo tecnico a Priftis ed un canestro di Biligha per il +5 ospite, Reggio si sblocca con Galloway con 2+1 59-61. Grant prima trova il canestro del -3 ma poi sbaglia quello del possibile pareggio e Forray non perdona dalla linea della carità. Capolavoro Baldwin che infila una tripla sulla sirena con fallo di Vitali, realizza il tiro e Trento si porta sul +7 a 5 minuti dalla fine. La rubata di Weber riporta al – 3 Reggio ma poi è Grazulis a fissare ancora il + 5 . Reggio trova in Chillo il realizzatore del -1 a 100 secondi dalla fine. Atkins a 31 secondi trova il + 2 Reggio con una tripla. minuto per Galbiati. Trento spreca 3 occasioni e Reggio vince una gara insperata per 77-75.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 77-75 (14-23,32-41,56-58 )

Unahotels : Weber 8, Bonaretti, Cipolla , Gallowey 24, Faye 5, Smith 12 , Uglietti ,Atkins 14,Black 3,Vitali 2 ,Grant 2,Chillo 7. Allenatore Dimitris Priftis

Dolomiti Energia : Hubb 9,Alviti 2,Niang 6,Conti ,Forray 2,Cooke 2,Diarra ,Udom 3,Biligha 14 ,Grazulis 16 ,Monney 10,Baldwin 11 . Allenatore Fabio Galbiati

Arbitri : Giovannetti, Lanzarini, Patti