Banks e Ellis dominanti: Treviso espugna Verona

Tezenis Verona-Nutribullet Treviso 81-97 (18-20; 34-41; 59-65)

Treviso esce dal clima infernale del Pala Agsm Aim di Verona con una vittoria fondamentale: la squadra di Nicola ribalta anche il quoziente canestri con i gialloblu grazie soprattutto al talento della coppia formata da Adrian Banks (25 punti) e Octavius Ellis (18). Non basta alla squadra di Ramagli il cuore di Taylor Smith (16 punti) e la mano di Giordano Bortolani (20).

Sanders in penetrazione segna i primi due punti per Verona, cui risponde Faggian. La Tezenis accelera con un 7-0 propiziato da Anderson, ancora Sanders che sfrutta i centimetri contro Banks e con la schiacciata di Johnson assistito da Cappelletti. È sempre Faggian a fermare l’emorragia dei suoi ma la difesa di Treviso fatica contro i giochi a due degli scaligeri che salgono a 11-4 con Smith. Per la squadra di Nicola entrano in partita Banks e Ellis. Verona tuttavia cavalca la mano calda di Bortolani dalla panchina per salire sul +8 (18-10) a 3′ dalla prima sirena. Qui però la Nutribullet si desta, stringe in difesa e ribalta tutto compilando un parziale du 10-0 coronato da Banks e Zanelli per il vantaggio (20-18) alla fine del primo quarto.

Sorokas e Ellis fanno la voce grossa sotto canestro a inizio secondo quarto. Johnson e Casarin provano a tamponare ma Treviso prende ritmo e si arrampica a +6 (28-22). Ci pensa il solito Anderson a dare vita alla squadra di casa con la tripla, ma Ellis dall’altra parte è super e Banks piazza un paio di punture avvelenate: 34-25 Treviso a metà periodo. Smith schiaccia e carica il pubblico casalingo, pur se la Nutribullet continua a essere incisiva a rimbalzo e macinare punti facili con Iroegbu e Jurkatamm che girano attorno al totem Ellis. Bortolani dà colore alla sua squadra sulla sirena: 41-34 ospite dopo 20′.

Johnson lotta sotto canestro alla ripresa delle operazioni, Bortolani e Cappelletti completano un immediato 7-0 per il pareggio (41-41). Treviso si affida a Iroegbu e soprattutto a un dominante Ellis per tornare avanti di 5 (50-45). Smith si sbatte sotto il ferro, Anderson esplode da tre e Verona sì avvicina di nuovo a -1 (53-54). Iroegbu e Sorokas però non falliscono al tiro pesante, gli ospiti frenano l’impatto di Smith e la Nutribullet rimane a +6 (65-59) al penultimo riposo.

Jurkatamm e Zanelli provano a lanciare la fuga di Treviso all’alba del quarto decisivo. Bortolani rintuzza ma Iroegbu e una “tabellata” da 3 propongono il massimo vantaggio trevigiano sul 75-61. Verona prova la disperata rincorsa e in poco tempo compila un contro break di 9-2 propiziato da Johnson e Cappelletti che la fa tornare a -7 (70-77). Sorokas continua a pungere ma Anderson, Johnson e Bortolani rispondono per il -6 (78-84) in un clima sempre più incandescente contro l’arbitraggio. Quando Anderson viene espulso per doppio tecnico, Banks e Zanelli azzannano definitivamente la partita nel finale con le triple che chiudono la contesa permettendo a Treviso di veleggiare verso la vittoria.

Tabellini:

Verona: Cappelletti 9, Anderson 14, Sanders 4, Johnson 13, Smith 16, Bortolani 20, Casarin 4, Udom, Holman, Rosselli. All.: Ramagli.

Treviso: Iroegbu 17, Banks 25, Faggian 4, Sorokas 14, Ellis 18, Zanelli 13, Jurkatamm 4, Jantunen 2, Invernizzi. All.: Nicola.