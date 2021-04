Trasferta infruttuosa per Brescia, che coglie la quarta sconfitta consecutiva in campionato. A sorridere alla Unipol Arena è la Fortitudo Bologna, che batte meritatamente la Leonessa grazie a un Banks alieno: 34 punti e massimo in carriera in serie A per l’ex brindisino, ben aiutato da Aradori, Baldasso e Whiters, tutti in doppia cifra. La Germani paga le 19 palle perse ma soprattutto una prova balistica sublime della Effe (64% dall’arco), statistica nella quale Bologna non ha mai brillato quest’anno. Indubbi i meriti dei locali, con Banks assoluto dominatore della gara e il cui sforzo rischia comunque di essere vano. Non è così, perché la Germani si dimostra squadra frettolosa, soggetta a amnesie inspiegabili e senza una chiara visione di gioco in attacco. Se i migliori realizzatori della gara sono Vitali, Sacchetti (ottimi stasera) e Burns (bene anche lui ma al solito pasticcione in alcune fasi finali e delicate della contesa), evidentemente c’è un problema insormontabile originato mesi fa. Gli americani della Germani sono tutti non sufficienti, con particolare focus su un Crawford che gioca poco e tira ancor meno e un Wilson non pervenuto, nonostante la partenza in quintetto. Brescia è un rebus irrisolvibile, una squadra davvero difficile da leggere e commentare. Bologna, orfana di Saunders, trova invece i propri leader responsabilizzati e letali. La Effe sale all’ottavo posto in classifica nel gruppone tra ottavo, appunto, posto e undicesimo (chiuso proprio da Brescia): Trieste è lì a due partite ma ormai sembra scappata, di fatto per la post season sembra esserci un posto soltanto e capire di chi sarà è molto complesso. Da capire anche se conviene andarci ai playoff da ottava testa di serie, visto l’avversario che si incrocerà al primo turno.

Quintetto Fortitudo: Banks, Fantinelli, Aradori, Whiters, Hunt

Quintetto Brescia: Vitali, Kalinoski, Moss, Wilson, Burns

Inizio equilibrato con Bologna sospinta da un buon Banks e da diversi tiri liberi (12-11 al 5′), frutto di una troipla di Aradori in risposta alla precedente di Moss. Da qui buona Fortitudo in attacco, in grado di costruire buone soluzioni offensive grazie a un Baldasso molto ispirato. Break 15-7, con l’ex Virtus Roma scatenato a dare il massimo vantaggio ai suoi (27-18 al 9′). Willis chiude il primo quarto con un jumper dalla media (27-20).

Secondo periodo più pimpante per Brescia, che alza non poco la fisicità in difesa e apre con un parziale 10-2 importante (30-29): fondamentale Chery in regia e Sacchetti nelle piccole cose. Baldasso chiude il break ma Brescia è in fiducia e, dopo qualche minuto di equilibrio (35-35 al 15′), affonda il colpo rifilando agli avversari un parziale 9-2 per concludere il primo tempo nel migliore dei modi. Molto ispirato Vitali, che trascina i suoi offensivamente, mentre in difesa la Fortitudo paga meno fischi a favore e molti contro, per falli in attacco. Brescia vero perde tanti palloni (12 all’intervallo), ma va al riposo lungo sul massimo vantaggio (37-44). Solo 10 punti a referto nel secondo quarto per la Lavoropiù, troppo poco davvero.

Banks apre con una bomba il secondo tempo. E’ l’inizio di un 10-3 bolognese in cui l’ex-Brindisi è protagonista assieme a Whiters. La Fortitudo impatta a quota 47, ma non è paga: Bomba Aradori per il vantaggio (50-47) e timeout richiesto da coach Buscaglia. Rientro sul parquet ancora difficile per la Leonessa, perchè Aradori sembra essere in serata e piazza un nuovo tiro dall’arco. Vitali prova a tamponare ma Whiters segna un’altra tripla subendo anche il fallo di Wilson. Mortifero parziale della Fortitudo, 20-5, costruito sulla caparbietà difensiva. Vero è che la Germani va in blackout e subisce il canestro dell’ex Hunt che vale il massimo vantaggio Bologna (49-59 al 26′). Molta confusione nella testa dei bresciani, che trovano un canestro in contropiede con Chery ma continuano a subire la gran serata al tiro da tre della Fortitudo: la bomba di Banks vale il +11. 65-57 al 30′, col quarto chiuso da un’altra bomba di un Banks scatenato.

Sacchetti, uno dei più positivi per Brescia, inaugura con due triple l’ultimo periodo. Brescia rincuorata e ora a -2, ma deve scontrarsi contro una Fortitudo arcigna, che ha in Banks ora il go-to-guy incontrastato (63-69 al 34′). E’ ancora lui a provare la spallata decisiva al 36′, infilando il 28mo punto della sua gara, ancora dall’arco (74-65 al 36′). Risponde Kalinoski ma il playmaker americano ha ora licenza di uccidere la gara, tirando e segnando da ogni zona del campo: altra bomba, che sa parecchio di ko per una Leonessa impotente (77-67). Incredibile la capacità di Banks di segnare dal palleggio punendo il passare dietro a un blocco: davvero fenomenale stasera. Poco dopo arma la mano di Fantinelli, per il +11 Bologna (80-69). Buscaglia si affida alla vecchia guardia per provare a rientrare in gara: Vitali (miglior uscita per lui in stagione dopo quella contro Cantù a Desio) e Moss rosicchiano qualche punto e Sacchetti spara la bomba che significa -5 (80-75). Dalmonte furibondo ferma il gioco, con la Leonessa che ha i palloni per mettere pressione ma li spreca con azioni insensate. A chiuderla ci pensa ancora Banks dall’arco (9/11 da tre), che fa calare il sipario sulla gara con il massimo in carriera in Serie A. Risultato finale, certificato dal canestro di Baldasso: 88-78

Fortitudo Lavoropiù Bologna vs Germani Brescia 88-78 (27-20; 37-44; 65-57)

Bologna: Fantinelli 5, Whiters 14, Banks 34, Baldasso 16, Hunt 6, Aradori 13, Cusin 0, Totè 0, Mancinelli 0, Pavani n.e., Manna n.e. All: Dalmonte

Brescia: Vitali 13, Sacchetti 12, Burns 15, Chery 7, Willis 8, Crawford 8, Kalinoski 8, Moss 4, Wilson 3, Bortolani 0, Parrillo n.e., Bertini n.e. All: Buscaglia

MVP Basketinside: Adrian Banks, perchè quando gioca così ci ricorda perché è ancora uno dei migliori giocatori del nostro campionato. Numeri che non necessitano di commenti, stasera inarrestabile