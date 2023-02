Banks trascina una Treviso decimata, Napoli domata

NUTRIBULLET TREVISO BASKET – GEVI NAPOLI 85-82

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Zanelli 4 (2-4, 0-3), Banks 21 (7-11, 1-6), Faggian 13 (4-6, 1-1), Jantunen 17 (6-8, 1-3), Cooke 12 (5-8); Jurkatamm 2 (1-1, 0-5), Sorokas 15 (4-5, 1-3), Invernizzi 1 (0-1 d 3). Ne: Vettori, Pellizzari, Sarto, Scandiuzzi. All.: Nicola

GEVI NAPOLI: Michineau 5 (0-7, 1-2), Young 21 (8-11, 1-5), Stewart 10 (1-2, 2-4), Zanotti 2 (1-1, 0-2), Williams 16 (7-10); Zerini 9 (3-3 da 3), Howard 11 (2-6, 2-6), Uglietti 8 (3-4). Ne: Dellosto, Sinagra, Grassi. All.: Pancotto

ARBITRI: Rossi, Bettini, Pepponi

NOTE: parziali 19-17, 42-31, 63-58. T.l.: T 15/24, N 11/11. Da 2: T 29/43, N 22/41. Da 3: T 4/22, N 9/21. Rimbalzi: T 32 (9 off., Cooke e Jantunen 6), N 30 (8 off., Williams 8). Assist: T 18 (Banks 9), N 11. Perse: T 6, N 9. Recuperi: T 4, N 4. Antisportivo a Sorokas al 37’34” (78-73). 5 falli: Williams al 38’32” (79-78), Stewart al 39’40” (82-80). Spettatori 4450.

La Nutribullet Treviso Basket si presenta al match prima della pausa contro Napoli con l’assenza dell’ultima ora di Ike Iroegbu e Octavius Ellis, l’asse play-pivot messa fuori uso da malesseri stagionali. Iil team di coach Nicola si schiera con Zanelli, Banks, Faggian, Jantunen e Cooke, reintegrato nella rosa; rispondono i partenopei di coach Pancotto con Young, Michineau, Stewart, Williams e Zanotti.

L’inizio partita vede i trevigiani litigare con il ferro, mentre la Gevi trova soluzioni vincenti per prendere il vantaggio, 2-8 con le iniziative di Young. La Nutribullet non si perde d’animo e viene sospinta dai guizzi del baby Faggian, suoi i primi 6 punti della squadra biancoceleste che torna a -2, poi Derek Cooke sigla il 2+1 e TVB si avvicina (9-10 al 5′). Il centro USA dimostra cuore ed energia, due stoppate esaltano il pubblico che poi esplode per il coast to coast del vantaggio siglato da Jantunen. Ancora Cooke, ben imbeccato da un Banks in versione assist-man (5 nel primo quarto!) , va a segno da sotto, poi “Agent Zero” corona il break con un canestro da sotto che costringe al time out Napoli sul -3 (15-12 all’8′). Aòl rientro Zerini, appena entrato, pareggia da tre, ma la difesa di TVB stasera è tosta, Sorokas vola in contropiede per il nuovo vantaggio, poi segna sulla sirena il canestro che chiude un primo quarto combattuto sul 19-17.

Il lituano di TVB riprende nel secondo quarto da dove aveva finito, con il suo 7° punto consecutivo grazie alla tripla del 22-17. La Nutribullet pur rimaneggiata gioca con tanta energia sui due lati del campo, Jurkatamm segna dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo, capitan Zanelli subisce sfondamento e il pubblico si esalta per l’impegno della squadra biancoceleste che fa di necessità virtù. L’ondata continua, ancora Paulius Sorokas esalta il Palaverde e TVB allunga (26-20 al 13′). L’ottima circolazione di palla dei padroni di casa consente percentuali molto alte per la Nutribullet, che invece fatica nel tiro dalla distanza (2/15 all’intervallo). Derek Cooke rientra e si mostra ancora in serata, canestro da sotto per il +4 (28-24), poi Zanelli ruba palla e Jantunen tiene avanti i suoi (30-26 al 14′). La Gevi però non molla, Jacorey Williams si fa sentire da sotto con le sue soluzioni mancine, Zerini trova un’altra bomba e Napòli è sempre lì, minacciosa: 30-29 e time out di coach Nicola. Rientra Leo Faggian e l’impatto emozionale del giovane proveniente dal vivaio TVB dà un’altra scossa al palazzo, suo il canestro “and one” del massimo vantaggio +7 (36-29 al 18′). Il “baby” (classe 2004) trevigiano entra in trance agonistica e spacca la partita con una bomba purosangue spara la tripla dall’angolo, poi tocca a rimbalzo per Jantunen che segna con il fallo (12 punti all’intervallo per il finnico) e si va al riposo con un vantaggio consistente: 42-31.

In avvio di terzo quarto la Gevi dopo il riposo esce tonica dagli spogliatoi e si riavvicina (44-38), ma dopo i 2 punti (ma con 7 assist!) all’intervallo, si accende Adrian Banks che a suon di canestri riporta a +9 i colori trevigiani (47-38 al 23′). Il match si alza di intensità e TVB accelera decisa: Cooke va ancora a segno ben servito da Zanelli e il massimo vantaggio viene ritoccato a +13. Young cerca di tenere in piedi gli ospiti, ma risponde Banks (9 punti nel terzo quarto) e al 25′ è 53-40. TVB continua a viaggiare ben oltre il 60% nei tiri dentro l’arco, ma l’ingrediente principale è la difesa a metà campo e l’ottima protezione a rimbalzo dei lunghi trevigiani che costringe Napoli a faticare in attacco. C’è poi uno scatenato Faggian (finirà in doppia cifra per la prima volta in Serie A!) che continua la sua magica serata con recupero e schiacciata per il nuovo +10 (57-47 al 27′). Ma la Gevi resta in vita con un’altra tripla di Zerini, poi un lampo di Young per dimezzare il gap: 57-52. Nel momento del bisogno cominciano ad arrivare anche i canestri da tre per la Nutribullet, una provvidenziale tripla di Jantunen (massimo stagionale per Mikeal stasera), ma Naploli risponde e si va al riposo sul +5 (63-58).

Il parziale finale vede subito “mister utilità” Sorokas allungare a +8 con un ‘azione da tre punti, ma la gara resta equilibrata e si riapre quando l’ex Uglietti segna con un jumper il -4 (66-62 al 32′). Pau Sorokas però ne mette altri tre, ma Uglietti ruba palla e risponde in contropiede, time out di Treviso Basket sul 69-64 al 33’. Adrian Banks esce bene dalla mini pausa e segna in penetrazione, poi in arresto e tiro, il veterano di TVB con i suoi lampi riaccende il Palaverde con i quattro punti del +9 (73-64 al 35′), mentre Cooke “spazzola” bene i tabelloni a rimbalzo. La difesa trevigiana continua ad essere a dir poco intensa, Jantunen stoppa, Ale Zanelli con personalità piazza il +12 (76-64) con 4′ da giocare. Napoli continua a provarci con orgoglio, Steward dall’angolo piazza il -6, ma Cooke (11 punti e 7 rimbalzi alla fine) da sotto replica. La squadra di coach Pancotto ora si fa minacciosa grazie alla classe dei suoi leader, Williams e Young suonano la carica: 78-73 a 2’26” dalla fine. Tra mille contestazioni arriva un antisportivo a Sorokas (in attacco) che riapre definitivamente i giochi, 5 punti (tiri liberi e bomba di Steward) e incredibilmente si torna in parità sul 78-78 con 2 minuti sul cronometro. Il finale è una bolgia, Banks e Cooke fanno 1/2 dalla lunetta (80-78), poi la difesa ruba palla e consente ad Adrian Banks (top scorer del match) un’altra magia per il +4 (82-78) con 52″ da giocare. La Gevi però non muore mai, prima segna avventurosamente il -2 (assegnato d’ufficio dagli arbitri per un tocco del ferro di un difensore), poi ruba palla, ma sbaglia e Faggian va in lunetta: 1/2 (83-80 con 20″ da giocare). C’è in ballo l’importantissima differenza-canestri (all’andata vinse Napoli di due) e si combatte ancora: Young fa 2/2 e restano 13″ con TVB avanti di 1. Banks lo imita ed è tripudio al Palaverde per il finale 85-82 che consente alla squadra trevigiana di sistemare il gap con i napoletani e di rilanciare la sua classifica dando continuità al successo esterno di Verona.

Ora per TVB tre settimane di pausa con la sosta per la Coppa Italia e le attività delle nazionali. Un periodo che servirà a recuperare gli infortunati e a recuperare le forze per il rush finale della stagione.

UFF.STAMPA TREVISO BASKET