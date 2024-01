Belinelli show, Virtus Bologna supera Varese

Openjobmetis Varese vs Virtus Segafredo Bologna: 69 – 81

(Q1 20 – 27;Q2 40 – 47; Q3 56 – 64)

Openjobmetis Varese: Joung, Mannion 16, Ulaneo 4, Spencer 12, Woldentensae ne, Moretti 9, Librizzi 3,Virginio ne, Hanlan 12, Mcdermott 4, Brown 9.

Coach: Bialaszewski

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Lundberg 12, Belinelli 20, Pajola, Mascolo, Lomasz 3, Hackett, Mickey 4, Polonara 4, Zizic 16, Dunston 5, Abass 10.

Coach: Banchi.

Seconda sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Varese che cede alla Virtus Bologna con il risultato di 81 a 69. Nulla da fare per i biancorossi che nell’ultimo periodo hanno subìto l’esperienza della terza miglior squadra dell’Eurolega, abile a chiudere ogni spazio difensivo e a colpire in attacco sia da fuori (eterno Belinelli) che nel pitturato (Zizic). La Openjobmetis tornerà in campo mercoledì sera per la sfida di FIBA Europe Cup contro Chemnitz. Palla a due alle ore 20:30.

Varese inizia bene il match grazie a Spencer, abile a far valere il proprio fisico sotto canestro con 8 punti che valgono il momentaneo 11-7. Belinelli accorcia con la tripla e poi impatta a quota 15, il preludio del primo vantaggio ospite di serata che si concretizza per mano di Lundberg sul 17-19 e prosegue poi fino al 20-27 del 10’.

L’avvio del secondo periodo premia i padroni di casa che si portano sul -1 grazie alle triple di Moretti e Librizzi che, oltre a far esplodere Masnago, costringono coach Banchi al timeout. La sosta sblocca le Vu Nere che tornano a macinare punti prima con Mickey e poi con Cordinier (27-36) salvo poi subìre un nuovo rientro dei biancorossi, guidati da capitan Hanlan. La risposta della Virtus non tarda ad arrivare e passa nuovamente dalle mani di Cordinier che, al 20’, fissa il parziale sul 40-47.

L’inizio della terza frazione sorride a Varese che, con fatica, trova il pareggio a quota 51. Polonara e Belinelli scuotono i loro con i punti del nuovo +6 (53-59) che costringe coach Bialaszewski a fermare il gioco, ma, al rientro in campo, Belinelli scava ancora il solco dalla distanza, “limitato” da Ulaneo che, al 30’, fissa il punteggio sul 56-64.

L’inizio degli ultimi 10’ di partita è di stampo bolognese con la Virtus che prende il largo nel risultato lasciando alla Openjobmetis solo le briciole. Mannion prova a scuotere i suoi, ma è solo un fuoco di paglia. Al 40’ festeggiano gli ospiti che chiudono il match sull’81 a 69.

uff.stampa pall.varese